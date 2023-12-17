Возможность мирного прохождения в оригинальном Fallout появилась совершенно случайно

Если вы когда-нибудь решили сыграть в Fallout с позиции пацифиста и пройти всю игру, никого не убивая, то вы используете то, что вообще не должно было существовать.

В недавнем видеоролике, выложенном на YouTube, один из создателей франшизы Fallout, Тим Кейн, подчеркнул, что концепция пацифистского прохождения была включена в оригинальную Fallout (1997) по ошибке, но руководству игры эта идея так понравилась, что они решили продолжить работу над ней.

Fallout - это постапокалиптическая серия, в которой игрокам предстоит выживать в огромной пустоши, населенной кровожадными рейдерами, гротескными мутантами и фракциями, борющимися за контроль над ресурсами. Это по своей сути жестокая игра, представляющая игрокам отчаяние мира, разорванного на части ядерным уничтожением. Это серия, которая стояла у истоков жанра и за более чем двадцать пять лет собрала миллионы поклонников.

В своем последнем видео Тим Кейн обращается к концепции пацифистского прохождения игры. Он подчеркивает, что является сторонником такого стиля игры и что, создавая игры, он старался, чтобы эта концепция всегда присутствовала. В Fallout это немного усложняет ситуацию, поскольку здесь очень много ситуаций, которые "потребуют" от вас полагаться на бой и жестокую резню.

В Fallout это произошло случайно. Мы разработали игру, сделали главный квест и все такое. И в какой-то момент, я полагаю, кто-то из отдела контроля качества сказал: "Знаете, вы можете играть, никого не убивая". Оказалось, что это был побочный эффект от того, что большинство диалоговых опций игры не приводило ни к чьей смерти.

Затем эта идея была поддержана всей командой, и было внесено несколько изменений, чтобы увеличить возможность прохождения игры с пацифизмом от конца до конца. С тех пор каждая игра Fallout поддерживает пацифистское прохождение.

Но в мире, наполненном ручными ядерными пусковыми установками, миниганами и перчатками, сделанными из когтей огромных существ, действительно ли вы хотите ничего не убивать?