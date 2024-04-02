Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали сравнение с оригиналом

Фанатский коллектив Project Arroyo Team не прекращает работу над ремейком культовой Fallout 2 (1998 года) на движке последней номерной игре серии Fallout - Fallout 4 (2015 года). В недавнем видео, датируемым 2 апреля энтузиасты показали сравнение локаций из ремейками с оригиналом. В рамках показа были продемонстрированы такие места, как Храм испытаний, Арройо, Модок, Голгофа и ядовитые пещеры Кламата.

Фанаты Fallout высоко оценили результат работы коллектива. Так, например, комментатор с ником Shraik пишет:

"Я всегда думал, что мрачную двухмерную атмосферу оригинальных игр серии Fallout невозможно воссоздать на Creation Engine [прим. движок Fallout 4] или вообще в 3D, но я убедился что это не так. Отличная работа!"

Project Arroyo работают над ремейком уже на протяжении 4-х лет c 2018 года. Дата выхода проекта пока не объявлена, однако фанты активно ищут волонтёров для помощи в разработке.