Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали сравнение с оригиналом

Фанатский коллектив Project Arroyo Team не прекращает работу над ремейком культовой Fallout 2 (1998 года) на движке последней номерной игре серии Fallout - Fallout 4 (2015 года). В недавнем видео, датируемым 2 апреля энтузиасты показали сравнение локаций из ремейками с оригиналом. В рамках показа были продемонстрированы такие места, как Храм испытаний, Арройо, Модок, Голгофа и ядовитые пещеры Кламата.
Фанаты Fallout высоко оценили результат работы коллектива. Так, например, комментатор с ником Shraik пишет:
"Я всегда думал, что мрачную двухмерную атмосферу оригинальных игр серии Fallout невозможно воссоздать на Creation Engine [прим. движок Fallout 4] или вообще в 3D, но я убедился что это не так. Отличная работа!"
Project Arroyo работают над ремейком уже на протяжении 4-х лет c 2018 года. Дата выхода проекта пока не объявлена, однако фанты активно ищут волонтёров для помощи в разработке.
Выглядит потрясающе, сразу видно когда сделано с любовью, как же хочется что бы проект довели до конца, как собственно и два других потрясающих проекта F3 и FNV на движке F4, променял бы их на кучу других игр.
уж простите, но не верю я в этот мод, воссоздав все локи, останется ещё огромнейший объём работы по перенсу тонны текста с варинтами для имбецилов, анимацией болтовни и кастцен, а так же озвучка
Я бы скорее хотел мод на движке дивинити/балдура 3. Всё таки вид сверху, пошаговость. Плюс эффекты от выстрела энергооружием в воду или граната в разлитый бензин. Думаю и работать было бы легче чем в полное 3д от первого лица перенести.
норм , но как обычно - фиг знает когда что выйдет ..
С 2018 года почти 6 лет прошло, а не 4.
Если на этом ужасном движке, то лучше не надо...
фанаты как всегда подводят
Всрато. Прожект ванбурен воскрешайте.
Всратый твой коммент а модер молодец.
Не нравится не читай.