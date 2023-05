Для Fallout 3 вышел новый пакет HD-текстур, полностью обновляющий все её текстуры ©

Пару дней назад вышел новый HD-текстурпак для Fallout: Tale of Two Wastelands. Хотя геймеры на ПК могли использовать этот пакет для обновления текстур Fallout 3, его размер был слишком большим (более 60 ГБ). Поэтому сегодня представлен небольшой пак, который улучшит все текстуры Fallout 3: Game of the Year Edition.

Этот пакет, созданный моддером ilamalamer, содержит множество текстур, которые были увеличены с помощью методов искусственного интеллекта. Кроме того, он содержит несколько текстур, отредактированных и подправленных вручную.

Этот пакет текстур HD имеет размер почти 10 ГБ, и вы можете скачать его здесь. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих эти улучшенные текстуры.