Актер, сыгравший Астариона в Baldur's Gate 3, присоединился к Fallout: London

Команда, стоящая за невероятно амбициозным Fallout: London, фанатским спин-оффом к хитовой постапокалиптической серии, недавно поделилась своим "финальным видео о ходе работ", показав, что Нил Ньюбон присоединился к Fallout: London.

Нил Ньюбон также известен по роли Элайджи Камски в Detroit: Become Human, Карла Гейзенберга в Resident Evil Village, Николая Гиновафа в Resident Evil 3 Remake и Саймона Уокера в Hollyoaks.

Пока неизвестно, кого он будет играть, но персонаж, показанный во время анонса, очень похож на Нила Ньюбона. Так что мы знаем, что он, по крайней мере, не робот или монстр. Мы также не знаем, насколько значительна его роль, но Fallout: London выходит 23 апреля, так что узнать об этом мы сможем еще не скоро.

Ньюбон был не единственным новым участником. Fallout: London также привлекла Колина Бейкера и Сильвестра Маккоя, они же Шестой и Седьмой Доктора.Однако, как и в случае с Ньюбоном, мы не знаем ничего об их ролях и о том, насколько важную роль они сыграют в сюжете.