Amazon показала Пип-Бой главной героини сериала Fallout

Наручный портативный компьютер Пип-Бой является одним из самых узнаваемых элементов серии Fallout, присутствующий в серии с самой первой игры 1997 года. Функционал устройства менялся от серии к серии, но суть всегда оставалась одной - игрок может просматривать на нём найденные заметки, смотреть карту мира, отслеживать квесты и следить за состоянием своего героя, что делает это устройство одним из самых важных предметов для выживания в пост-ядерной пустоши.

Сериал Fallout не смог обойти стороной такой узнаваемый элемент стороной, и поэтому Люси, главная героиня сериала, также будет обладать Пип-Боем. Недавно выпущенный промо-ролик показывает близкий вид на её Пип-Бой - он оказался аналогичен модели 3000 mk IV из Fallout 4, но имеет некоторые различия - так, например, Пип-Бой Люси полностью металлический без коричневатой покраски. Также на её Пип-Бое отсутствуют буквенные обозначения, которые были в игре. Экран Пип-Боя демонстрирует надпись «Application Approved» (Заявка одобрена) и Волт-Боя, показывающего одобрительный палец вверх.

https://vk.com/video-39777_456239424

Помимо Пип-Боя Люси в промо-ролике можно заметить другую женщину, на руке которой тоже Пип-Бой серебряного цвета, но другой модели. Хотя его не получилось разглядеть полностью, судя по форме это Пип-Бой 2000 mk VI из Fallout 76.

Сериал Fallout выйдет 12 апреля 2024 года и будет рассказывать совершенно новую историю в серии. Действие сериала будет происходить в 2296 году, через 9 лет после событий Fallout 4.