Авторитетный инсайдер предполагает анонс обновленного издания Fallout 4 на Xbox Games Showcase ©

До начала следующей крупной игровой презентация, которая пройдет под эгидой Xbox, остается чуть больше одной недели. Градус ожидания будущих анонсов среди игроков уже достиг невероятных значений и будет только расти. Один из авторитетных инсайдеров под ником Klobrille, решил подогреть интерес к мероприятию еще сильнее и намекнул на анонс связанный с культовой серией Fallout.

Автор утечек не стал подпитывать необоснованные слухи о ремейке Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, вместо этого он дал более правдоподобный прогноз. Если верить Klobrille, существует шанс, что Bethesda Softworks в рамках Xbox Games Showcase представит обновленное издание Fallout 4. С учетом относительно недавнего выхода The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition, у четвертой части Fallout есть все шансы получить такой же комплект улучшений для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Предполагается, что Fallout 4 может получить новое издание заточенное под консоли текущего поколения. В комплект будет включены все дополнения к оригинальной игре, визуальные улучшения с текстурами высокого разрешения и некоторые крупные модификации от сообщества.

Правда это или нет, мы сможем узнать уже 11 июня в 20:00 по московскому времени на Xbox Games Showcase.