Bethesda выпускает Pip-Boy с литым металлическим корпусом, дисплеем и функцией будильника

Bethesda Gear Shop открыла предварительные заказы на изготовленную под давлением копию Pip-Boy Series Fallout — точно повторяющую Pip-Boy в масштабе 1:1, которую можно будет увидеть в новом сериале Fallout от Amazon MGM Studios и Джонатана Нолана, показ которого начнется на Prime Video 11 апреля. Этот предмет, создан The Wand Company, ограничен одним экземпляром на одного клиента и не может быть объединен с каким-либо другим предметом в поставке по причинам логистики.
Копия Пип-Боя созданная с использованием геометрии телешоу и изготовленный из литого под давлением металла и литого под давлением ABS, Pip-Boy имеет функционирующий TFT-экран, показывающий анимацию во вселенной, а также является рабочими часами с функцией будильника во вселенной. – идеально подходит, когда он аккуратно стоит на подставке идеальной формы.
Литая металлическая передняя панель, корпус из литого под давлением пластика ABS с манжетой из пены с эффектом памяти — все это сочетается в идеальном балансе аутентичных материалов, которые индивидуально состарены вручную, в результате чего получается наиболее точная копия этого культового запястья. «Личная информация» Процессор» — когда-либо созданный Пип-Бой.
Откройте для себя захватывающий набор анимированных экранов прямо из вселенной Fallout, представленных в великолепном монохромном зеленом цвете. Доступ к каждому экрану осуществляется через диск управления на боковой стороне корпуса.
Режим часов Pip-Boy отображает время точно так же, как во вселенной Fallout, что делает их отличными супербольшими часами для повседневного ношения или чуть ли не самым совершенным предметом косплея, который можно купить за деньги. Когда его не носят, его можно с гордостью демонстрировать на тонкой подставке как обычный дисплей или использовать на прикроватной тумбочке в качестве потрясающих часов с режимом будильника во вселенной. Это идеальный Пип-Бой.
Функции:
- Официальные товары из серии Amazon Original Fallout
- Передняя панель из литого металла, состаренная отделка, окрашенная вручную
- TFT ЖК-дисплей с захватывающим набором анимированных экранов внутри вселенной
- Часы с внутренним дисплеем часов/часов с функцией будильника
- Манжета из пеноматериала с эффектом памяти для повышенного комфорта и универсального прилегания.
- Элегантная подставка для настольных часов и коллекционного дисплея
- Перезаряжаемая внутренняя батарея Li-Po, заряжаемая через USB-C.
Цена:
- 199,99 долларов
- Поставка в ноябре 2024 г.
Ну на картинках выглядит хорошо, как на самом деле неизвестно, помним сумки и прочий "стаф" типа нюка колы в пластиковых контейнерах. И за эту цену только перед металлический, такое себе
Три тысячи лет спустя. Археологические раскопки на месте бывшего Нью Джерси.
Сегодня мы обнаружили очень ценный артефакт периода 2000-2050 годов. Находка представляет собой устройство для крепления на руке, подобно уже ранее найденным на древних свалках того же периода, как их называли "Аппле Вач". Однако данное устройство, видимо, было гораздо более продвинутым и ценным, так как было размещено на особой подставке и хранилось среди особо ценных предметов того времени.
Уже выдвинуты предположения, что мы обнаружили жилище особо состоятельного и уважаемого человека, который был способен позволить себе владеть редкими и высокими технологиями.
Повторят историю "холщевой" сумки?
Было бы прикольно увидеть в продаже наручный пип-бой с местом под телефон, как у них было с фаллаут 4 и приложения пип-боя на телефон
yeah, SURELY
Конечно двоякое ощущение от этого Пип-Боя. С одной стороны окраска металлик лучше подходит для такого громоздкого устройства, которое будет работать и под водой, и в жару, и в холод, но с другой стороны в Fallout 4 была более приятная окраска. Рискну предположить, что в переиздании появится эксклюзивный металличекий корпус
Вот кстати этот же Пип-Бой в издании Fallout 4 Pip Boy Edition. Легко заметить, что форма отличается
А самого главного так и не написали :) Сколько же эта игрушка весит? Кило или больше? Да и я не уверен, что TFT сможет хорошо эмулировать ЭЛТ
Фига се! Там даже будильник есть!
Дорогой будильник.
А он будет открывать хранилище с баблом?! Если да, то норм! )))
как обычно Беседка не доводит дело до нормального состояния, могли бы сделать со стандартными функциями смартфонов и фито-браслетов и цену можно было бы удвоить и заказов было бы завались на долгое время.