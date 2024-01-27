Capital Wasteland Team представила атмосферный тизер ремейка The Pitt для Fallout 4

Команда фанатов Capital Wasteland Team представила тизер-трейлер грядущей глобальной модификации The Pitt для Fallout 4, являющейся ремейком одноимённого дополнения Fallout 3, признанного многими игроками как одно из лучших дополнений для игры. Сюжет оригинального DLC посвящён мёртвому городу под названием Питтсбург, которым правят рейдеры-рабовладельцы во главе с жестоким лидером Ашуром. Прибыв в Питт под видом раба герой обнаружит, что городу грозят трогги - страшные мутанты, которые водятся только в этом регионе.

Тизер-трейлер демонстрирует впечатляющие виды мёртвого города, а также Нейта (прим. базовый мужской протагонист Fallout 4), сражающегося в рейдерами и троггами при помощи автотопора. Согласно комментариям команды, участие протагониста Fallout 4 в событиях дополнения Fallout 3 обосновано тем, что Одинокий Путник, протагонист Fallout 3 так и не посетил Питт (на сюжете впрочем это почти никак не отразится). Тем не менее, при выпуске полноценного ремейка Fallout 3 такие мелочи будут опущены.

3 февраля команда обещает представить полноценный геймплей, а релиз должен состояться до конца года. На данный момент команда уже выпустила полноценный ремейк дополнения Point Lookout, скачать которое вы можете с нашего сайта.