Энтузиаст превратил Blast Radius из Fallout 4 в настоящую настольную игру ©

В Fallout 4 есть множество ненужных предметов, которые большинство игроков легко пропустят во время своих приключений. Настольная игра Blast Radius - один из таких предметов, в основном разбросанных по Содружеству Fallout 4 в качестве декораций для придания миру истории и атмосферы. Однако этот энтузиаст был явно заинтригован концепцией и решил проверить, сможет ли она стать реальностью.

Эта версия игры Blast Radius была опубликована на Reddit пользователем ypco, который взял иллюстрации, представленные в игре, и превратил их в точное воссоздание. Причем он дошел до того, что создал целый набор карт для использования в игре. Еще большее впечатление производит тот факт, что в Fallout 4 никогда не дается настоящий набор правил, поэтому ypco пришлось создать свой собственный. Он рассказал, как играть в эту игру, описывая ее как похожую на Game of Life с точки зрения механики.

Некоторые были настолько впечатлены этим творением, что предположили, что Bethesda могла бы даже лицензировать его для игроков. Хотя настольная игра Fallout уже существует от Fantasy Flight, есть что сказать об удивительной простоте Blast Radius, а также о том, что она полностью соответствует лору игры. В прошлом Bethesda сотрудничала с компаниями, чтобы оживить игровой реквизит, например, в 2017 году Nuka-Cola сотрудничала с Jones Soda, поэтому не будет большим сюрпризом, если в будущем появится реальная версия Blast Radius.