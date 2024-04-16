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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 384 оценки

Fallout 4 и Fallout 76 вернулись в свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж, но в чарте появилось несколько старых знакомых. Глобальная песочница RimWorld смогла пробраться на третье место благодаря выходу хоррор-дополнения Anomaly.

11 апреля состоялась премьера сериала по мотивам Fallout. В честь этого Bethesda запустила сразу несколько акций на все игры франшизы. После этого сразу две части серии Fallout оказались в лидерах продаж Steam по всему миру. Fallout 4 заняла пятую строчку, а Fallout 76 — на 7-м.

  1. Helldivers 2
  2. Steam Deck
  3. RimWorld
  4. RimWorld - Anomaly
  5. Fallout 4
  6. Content Warning
  7. Fallout 76
  8. Infection Free Zone
  9. Call of Duty
  10. Baldur's Gate 3
7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Олег Дудин

Хорошо сериал хайпанул, выходит.

7
Imnogamer

Сериал зашёл, как и Четвёрочка. Пасиб ребятам. Порадовали.

0
Perseus_33

К помойным играм привлек внимание помойный сериал про вонючую повесточку. Беременная баба, которой завтра рожать, крутит болты на трубах. Негры вместе с белыми 50-ых годах радостно празднуют день рождения. И только негродевочка смогла заметить ядерный гриб.

И так в каждом кадре. Блевотная повесточка.

-15
Dragniru1

Повестка была еще в первых играх. Самая тупая и необоснованная притензия.

1
Sunset_Neko

откуда ты взял 50-ые, если бомбы упали в 2077?

2
MODERN_GEAR Sunset_Neko

Чшш. Человек похоже не играл ни в одну из частей.

3