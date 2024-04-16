Fallout 4 и Fallout 76 вернулись в свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж, но в чарте появилось несколько старых знакомых. Глобальная песочница RimWorld смогла пробраться на третье место благодаря выходу хоррор-дополнения Anomaly.
11 апреля состоялась премьера сериала по мотивам Fallout. В честь этого Bethesda запустила сразу несколько акций на все игры франшизы. После этого сразу две части серии Fallout оказались в лидерах продаж Steam по всему миру. Fallout 4 заняла пятую строчку, а Fallout 76 — на 7-м.
- Helldivers 2
- Steam Deck
- RimWorld
- RimWorld - Anomaly
- Fallout 4
- Content Warning
- Fallout 76
- Infection Free Zone
- Call of Duty
- Baldur's Gate 3
Хорошо сериал хайпанул, выходит.
Сериал зашёл, как и Четвёрочка. Пасиб ребятам. Порадовали.
К помойным играм привлек внимание помойный сериал про вонючую повесточку. Беременная баба, которой завтра рожать, крутит болты на трубах. Негры вместе с белыми 50-ых годах радостно празднуют день рождения. И только негродевочка смогла заметить ядерный гриб.
И так в каждом кадре. Блевотная повесточка.
Повестка была еще в первых играх. Самая тупая и необоснованная притензия.
откуда ты взял 50-ые, если бомбы упали в 2077?
Чшш. Человек похоже не играл ни в одну из частей.