Fallout 4 на вершине чартов продаж. По мнению главы GamesIndustry, десять лет назад это было невозможно

Fallout 4 снова на вершине чартов продаж благодаря необычайному успеху телесериала, снятого Amazon. И если раньше, по словам главы GamesIndustry.biz Кристофера Дринга, подобный расклад был невозможен, то теперь индустрия все больше и больше меняется.

Как сообщили в британском издании, Fallout 4 стала самой продаваемой игрой в Европе на прошлой неделе с +7500% по сравнению с предыдущим показателем, и для Дринга это событие является тем фактором, который создатели игр должны принять во внимание.

То, что на вершине чартов находится игра 9-летней давности, - это то, чего просто не могло быть в 2014 году. То, как изменился игровой бизнес за эти 10 лет с точки зрения того, во что играют современные люди, ставит перед разработчиками множество новых задач и возможностей.

Ник Бейкер (Nick Baker) прокомментировал пост Кристофера Дринга, упомянув, что нечто подобное случилось в 2018 году с оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2, которая вернулась в топ-10 американского рейтинга только благодаря тому, что была добавлена в систему обратной совместимости Xbox.

Впрочем, подобная ситуация может свидетельствовать и о меньшем приятии современных игр по сравнению с классикой, которую также благодаря цифровой обратной совместимости можно без проблем купить и наслаждаться ею на текущих платформах.