Fallout 4 на вершине чартов продаж. По мнению главы GamesIndustry, десять лет назад это было невозможно

Fallout 4 снова на вершине чартов продаж благодаря необычайному успеху телесериала, снятого Amazon. И если раньше, по словам главы GamesIndustry.biz Кристофера Дринга, подобный расклад был невозможен, то теперь индустрия все больше и больше меняется.
Как сообщили в британском издании, Fallout 4 стала самой продаваемой игрой в Европе на прошлой неделе с +7500% по сравнению с предыдущим показателем, и для Дринга это событие является тем фактором, который создатели игр должны принять во внимание.
То, что на вершине чартов находится игра 9-летней давности, - это то, чего просто не могло быть в 2014 году. То, как изменился игровой бизнес за эти 10 лет с точки зрения того, во что играют современные люди, ставит перед разработчиками множество новых задач и возможностей.
Ник Бейкер (Nick Baker) прокомментировал пост Кристофера Дринга, упомянув, что нечто подобное случилось в 2018 году с оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2, которая вернулась в топ-10 американского рейтинга только благодаря тому, что была добавлена в систему обратной совместимости Xbox.
Впрочем, подобная ситуация может свидетельствовать и о меньшем приятии современных игр по сравнению с классикой, которую также благодаря цифровой обратной совместимости можно без проблем купить и наслаждаться ею на текущих платформах.
Продолжить 4 хочется, но так как в New Vagas вообще не играл, решил его пройти с модами, тем более, что его все хвалят и технически он с каждым годом слабее.
популярность только четверки выросла или других игр франшизы тоже, особенно интересно о 76
76 тоже.
На самом деле тоже возникло желание поиграть. Вообще не играл в игры серии, только по упоминаниям и уже забытым обзорам игр с ними знаком. И после просмотра сериала возникло ощущение, что половина упомянутого в нём должна быть уже известна зрителям-фанатам.
И, кстати, тоже планирую зайти в 4-ку. Это последняя сюжетная игра серии - очевидный выбор для таких же "незнаек" как и я.
Ну естественно, ничего удивительного, что самые отупленные и деградировавшие игры серии пользуются популярностью у зрителей этой низкокачественной амазоновской похлебки.
Я поражаюсь. Через неделю выйдет обновление к игре, а они зачем-то сейчас в неё играют. Люди полностью растеряли возможность смотреть наперёд?
Новости почитай.
Большенству людей похер на эти обновления, когда хочется тогда и играют. А хочется им после сериала.
Особенно, если стоит сборками с модами, которая с большей вероятностью перекроет все технические плюсы обновленной версии.
учитывая что это кринж патч в котором не будет ничего интересного то поражаться нечем