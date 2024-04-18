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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 472 оценки

Fallout 4 стала самой продаваемой игрой в Европе на прошлой неделе: продажи выросли на 7500%

monk70
Новости

Продажи игр серии Fallout взлетели до небес, о чем свидетельствует рейтинг самых продаваемых игр в Европе на прошлой неделе, где мы находим четыре игры из франшизы, причем первое место занимает Fallout 4 с показателем +7500% продаж.

Остальные — Fallout 76, Fallout: New Vegas и Fallout 3 — на восьмом, девятом и десятом месте соответственно. За пределами топ-10 мы видим Fallout Classic Collection на сорок третьем месте, Fallout 2 на пятьдесят седьмом месте и, наконец, первый Fallout на семидесятом месте. Очевидно, что все это благодаря успеху телесериала Amazon Prime Video и предстоящему обновлению Fallout 4 следующего поколения.

В остальном в рейтинг вошли обычные известные имена, в том числе и потому, что в последние недели не было релизов большой важности. На втором месте — Helldivers 2, продолжающая демонстрировать отличные продажи спустя два месяца после запуска, а самую нижнюю ступеньку пьедестала занимает вечнозеленая EA Sports FC 24. Давайте посмотрим топ-10 полностью:

  1. Fallout 4 (Bethesda)
  2. Helldivers 2 (Sony)
  3. EA Sports FC 24 (EA)
  4. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  5. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
  6. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  7. Hogwarts Legacy (Warner Bros)
  8. Fallout 76 (Bethesda)
  9. Fallout: New Vegas (Bethesda)
  10. Fallout 3 (Bethesda)
19
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
borsic

А стоило лишь сделать хотя бы не убогий сериал.

15
VIGITAL1

Вегас в ж опе,четверка в топе.

Ps.не полыхайте сильно.

4
Killermag

очень хотелось бы мод на посещение Вегаса и пустоши Мохаве в четверке, движок хороший, графон даже сейчас норм. в прошлом году пол года играл её.

4
jax baron

чему полыхать мне в своё время вегас не понравился а 4 норм.

8
The Great Troll

буквально на днях пытался перепройти вегас... жопа, а не игра.. даже моды не спасли...

2
AT_Sagor

Эх Тодд, чертяка, ты опять это сделал.

3
Гасен

Сам купил ф4, моды накатил вроде бы теперь стало играбельно.

2
IceStorm235

Поздравляю, 25 числа все моды слетят

-2
ArtemOZR IceStorm235

не слетят, если отключить автообновление)

1
MODERN_GEAR

Игра куплена очееееень давно, но вот season pass решил сейчас взять, чтобы потом не скачивать длц по отдельности.

2
Alex Row

Не удивительно- сериал удался и многие из тех, кто никогда не играл, поспешили приобщиться, а тут и скидки подъехали) я и сам щас перепрохожу четверку.

2
Dick_Thunder

Тоже купил на фоне сериала и новостей о поддержке ультравайда, с модами все равно игра на широком мониторе криво работала.

1
AtamanM

Кстате, кто брал в эпике у вас должен быть 3я и вегас. Тоже после сериала купил 4ую.

1
saa0891
продажи выросли на 7500%
Спойлер

Жаль что со Старфилдом Беседка так обосралась.

0
Alex40001

выкатила бы сразу devtool все бы было впорядке

1
saa0891 Alex40001

Ни какие моды к сожалению уже не исправят этот кастрированный обрубок, всё игры Беседки я проходил на старте с огромным удовольствием, да и вообще у меня наиграно сотни часов в каждую из них, в отличии от этого выкидыша который я удалил через 20 часов.

0
Alex40001 saa0891

пардон eso и 76 сожрали и это сожрут

-1
saa0891 Alex40001

F76 для меня вообще не фолыч (ММО мне не интересны в принципе), но справедливости ради надо сказать что для него сделали просто в десятки раз больше контента и исправили тонны косяков в отличии от старфилда, там были дорожные карты где разрабы показывали что они будут делать в дальнейшем.

https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_updates

0
Alex40001 saa0891

возможно. просто на момент выхода этих игр их били ногами и может даже по лицу. играл в обе на релизе и сказал бы это вполне заслуженно

1
1barac9U7ada7

А чё не указано что у Fallout 4 сейчас скидка 75% и стоит 2,99$ вместо 11,99$. И что распродажа игр Fallout идёт поэтому они в топе, а совсем не из за одноименного сериала. копипастить тоже с умом надо

0
vidyssss

Третья все равно лучше

0
RaMzZzEsll

Ты хотел сказать вегас?

-2
Artery Kaulitz

Думаю перепройти, как новый патч выпустят, если он игру не сломает, конечно

0
QuadragenarianFawzi

Есть фалаут76 давно, а фалаут4 сечас купил не из за сериала, а только из того что сделали русскую озвучку, ну и то что сделают поддержку широких экранов.)

-2
AEZAMF

Какую еще русскую озвучку ? Где?

2
QuadragenarianFawzi AEZAMF

COOL-GAMES - студия локализации в ВК найдёте.

0
Pravdarub

Игровая индустрия скатилась настолько что хавают всякий шлак. Для меня фейлаут 4 фейл уровня смуты.

-12