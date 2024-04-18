Fallout 4 стала самой продаваемой игрой в Европе на прошлой неделе: продажи выросли на 7500%

Продажи игр серии Fallout взлетели до небес, о чем свидетельствует рейтинг самых продаваемых игр в Европе на прошлой неделе, где мы находим четыре игры из франшизы, причем первое место занимает Fallout 4 с показателем +7500% продаж.
Остальные — Fallout 76, Fallout: New Vegas и Fallout 3 — на восьмом, девятом и десятом месте соответственно. За пределами топ-10 мы видим Fallout Classic Collection на сорок третьем месте, Fallout 2 на пятьдесят седьмом месте и, наконец, первый Fallout на семидесятом месте. Очевидно, что все это благодаря успеху телесериала Amazon Prime Video и предстоящему обновлению Fallout 4 следующего поколения.
В остальном в рейтинг вошли обычные известные имена, в том числе и потому, что в последние недели не было релизов большой важности. На втором месте — Helldivers 2, продолжающая демонстрировать отличные продажи спустя два месяца после запуска, а самую нижнюю ступеньку пьедестала занимает вечнозеленая EA Sports FC 24. Давайте посмотрим топ-10 полностью:
- Fallout 4 (Bethesda)
- Helldivers 2 (Sony)
- EA Sports FC 24 (EA)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros)
- Fallout 76 (Bethesda)
- Fallout: New Vegas (Bethesda)
- Fallout 3 (Bethesda)
А стоило лишь сделать хотя бы не убогий сериал.
Вегас в ж опе,четверка в топе.
Ps.не полыхайте сильно.
очень хотелось бы мод на посещение Вегаса и пустоши Мохаве в четверке, движок хороший, графон даже сейчас норм. в прошлом году пол года играл её.
чему полыхать мне в своё время вегас не понравился а 4 норм.
буквально на днях пытался перепройти вегас... жопа, а не игра.. даже моды не спасли...
Эх Тодд, чертяка, ты опять это сделал.
Сам купил ф4, моды накатил вроде бы теперь стало играбельно.
Поздравляю, 25 числа все моды слетят
не слетят, если отключить автообновление)
Игра куплена очееееень давно, но вот season pass решил сейчас взять, чтобы потом не скачивать длц по отдельности.
Не удивительно- сериал удался и многие из тех, кто никогда не играл, поспешили приобщиться, а тут и скидки подъехали) я и сам щас перепрохожу четверку.
Тоже купил на фоне сериала и новостей о поддержке ультравайда, с модами все равно игра на широком мониторе криво работала.
Кстате, кто брал в эпике у вас должен быть 3я и вегас. Тоже после сериала купил 4ую.
Жаль что со Старфилдом Беседка так обосралась.
выкатила бы сразу devtool все бы было впорядке
Ни какие моды к сожалению уже не исправят этот кастрированный обрубок, всё игры Беседки я проходил на старте с огромным удовольствием, да и вообще у меня наиграно сотни часов в каждую из них, в отличии от этого выкидыша который я удалил через 20 часов.
пардон eso и 76 сожрали и это сожрут
F76 для меня вообще не фолыч (ММО мне не интересны в принципе), но справедливости ради надо сказать что для него сделали просто в десятки раз больше контента и исправили тонны косяков в отличии от старфилда, там были дорожные карты где разрабы показывали что они будут делать в дальнейшем.
https://fallout.fandom.com/wiki/Fallout_76_updates
возможно. просто на момент выхода этих игр их били ногами и может даже по лицу. играл в обе на релизе и сказал бы это вполне заслуженно
А чё не указано что у Fallout 4 сейчас скидка 75% и стоит 2,99$ вместо 11,99$. И что распродажа игр Fallout идёт поэтому они в топе, а совсем не из за одноименного сериала. копипастить тоже с умом надо
Третья все равно лучше
Ты хотел сказать вегас?
Думаю перепройти, как новый патч выпустят, если он игру не сломает, конечно
Есть фалаут76 давно, а фалаут4 сечас купил не из за сериала, а только из того что сделали русскую озвучку, ну и то что сделают поддержку широких экранов.)
Какую еще русскую озвучку ? Где?
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Игровая индустрия скатилась настолько что хавают всякий шлак. Для меня фейлаут 4 фейл уровня смуты.