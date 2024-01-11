Fallout 4 запустили с 300 модами и трассировкой лучей в 4K

Автор YouTube-канала Digital Dreams запустил Fallout 4 с более чем 300 модами и трассировкой лучей в разрешении 4K с 60 FPS. Также он использовал Complete RT Shader — платный шейдер с рейтрейсингом от моддера NiceGuy. Игра была запущена на PC c процессором AMD Ryzen 9 7950x и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.
Digital Dreams опубликовал ссылку на скачивание всех модификаций. Одни только 4K-текстуры занимают 41 ГБ свободного места на диске.
14 декабря 2023 года Bethesda перенесла некстген-патч для Fallout 4 на 2024 год. Обновление выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.
какой нахер некстген-патч от беседки)
как всегда с нексуса моды бесплатные накачают, а потом будут это продавать за бабло, как легендари супер комплит делюкс фул издание ))
А у меня на похожей карте только для ноутбуков с процессором Intel Core I5-1245OH с 16 гб озу беда полная идёт в 6-7 кадров а тут умудрились с 300 модами запустить и идёт ровно без лагов не то что у меня и я не завидую просто сижу и ломаю голову от чего происходит? При этом сам процессор i5 мощный на нём имеется на борту 8 ядер и 12 потоков и выдаёт 2ггц при максимальном 4.4ггц но фоллаут 4 всёровно сильно тормозит до невозможности играть вообще не представляется возможном и ещё версия 1.10.138.0 и спросят почему-же я не обновила fallout 4 до версии 1.10.163.0 опасение вызывают моды первая причина и вторая причина снова проходить весь сюжет 4 фоллаута? Нет лучше уж останусь на версии 1.10.138.0 ибо в 1.10.163.0 новых длс нет и смысл переходить с 1.10.138 на 1.10.163
А как связано обновление игры и прохождение сюжета по новой?Какая у тебя там карта похожа на 4090?) И пожалуйста ,научись в запятые, а то читать не возможно
Лично для меня идеальный Fallout 4 :
1: Добавить ещё один день до того,как упали бомбы.Побывать с женой или с мужем в паре мест довоенного Посидеть в кафе или сходить на экскурсию в музей ведьм.
2. Все противники на большинстве локаций регулярно меняются и обновляются.Допустим в Конкорде уже после сюжетки можно встретить большую стаю гулей или тех же Когтей.
3. Больше видов противников с различными прикольными свойствами и фишками - например гули в силовой броне,или рой дутней, которые могут поднять высоко в воздух и бросить вниз.... исчезающие когти смерти и т.д.
4. Можно за крышки нанимать Стрелков и они не будут какое то время враждебны. Их можно отправлять на зачистку поселений,но если по окончании контракта ты не заплатил снова,они снова становятся враждебны
Прикольно, но вроде и своя сборка устраивает и все работает, разве с Reshade попробовать под реалистичнее цвета, как тут, хотя, в Fallout 4 и с обычным Reshade хорошо все смотрится, а данный как-то атмосферу портит, практически тоже, если озеленить основную часть пустоши модами.
Не понял, а где же слово "энтузиасты" в заголовке?
А я просто дома сижу, потому что холодно.
все равно третий лучше выглядит а этот как был фейлом мультяшным так и остался с него беседка и посыпалась в ад
Третий в целом гораздо интереснее,но стрельба и графика в 4 лучше,с этим не поспоришь.
Пробовал я как то играть в 3 часть.... Ходишь, такое ощущение что постоянно за спиной или за ноги что то держит. Управление топорное... Минут 20 поиграл, не выдержал и снёс к едрене....
На релизе было вполне, а вот New Vegas уже воспринимался так, ещё и карта мелкая, хотя большинство хвалят ее.