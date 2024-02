Фанаты представили трейлер ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4

Команда Project Arroyo выпустила трейлер, демонстрирующий вид локаций будущего ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4. В рамках видеоролика представили такие локации, как Арройо, Храм испытаний, Кламат, Модок, Токсичные пещеры и кладбище "Голгофа". Помимо самих классических локаций видеоролик продемонстрировал классических врагов, таких как гекконов, которые до этого фигурировали в оригинальном Fallout 2 и в Fallout: New Vegas.

В официальном Discord-канале проекта было объявлено о сотрудничестве с командой фанатов, которые работают над ремейком первого Fallout на движке Fallout 4 под названием Fallout: Vault 13. Согласно их заявлению, сотрудничество поможет обоим проектам и ускорит процесс их разработки. Сейчас обе команды ищут добровольцев, которые помогли бы им в разработке ремейка.

Стоит отметить, что Project Arroyo - не единственная команда, которая решила портировать "классику" в 3D. Так, например, существует закрытый ныне проект Fallout: The Story, который был призван перенести первую часть Fallout на движок Fallout: New Vegas (демо этого проекта можно скачать здесь), уже упомянутый Fallout: Vault 13, находящийся в разработке с 2013 года ремейк Fallout 2 на движке Fallout: New Vegas от команды Molten Clouds, а также проект, превращающий Fallout 2 в подобие классических игр серии The Elder Scrolls от поляка Йонаса Осменды, в который уже можно сыграть.