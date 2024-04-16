Масштабная модификация Fallout London не выйдет на консолях

Fallout London, амбициозный фанатский проект, переносящий вселенную Fallout в Лондон, столкнулся с техническими проблемами, которые помешали его выходу на консолях. Размер модификации слишком велик — от 30 до 40 гигабайт, что делает его несовместимым с консольными платформами, включая Xbox.
Мы не сможем выпустить мод на консольных платформах. Многие из вас знают об этом, а если нет, то, к сожалению, мы не можем этого сделать. Мы напрасно надеялись, что новое обновление позволит это сделать, но это просто слишком большой мод. Мод слишком большой. Сейчас его размер составляет около 30-40 гигабайт. Он просто не поместится на системах Xbox. Простите, но это правда.
Неудивительно, что PlayStation осталась в стороне от разговора, ведь Sony, как известно, ограничивает моддинг на консолях. Это ограничивает возможности фанатских творений, которые можно получить на странице модов для PlayStation в Fallout 4, и полностью исключает выход Fallout London.
Однако мод будет запущен через GOG и будет доступен для владельцев Fallout 4 в Steam и Epic Games Store.
Fallout London обещает новую игровую среду в Лондоне, нового главного героя - Путника, и рассказывает о судьбе Великобритании после Великой войны. Он предлагает игрокам уникальный опыт в мире Fallout за пределами США, с новыми фракциями и историями.
Главное, чтобы он вообще когда нибудь вышел.
с языка снял
Если проект выйдет действительно популярными,с боксом вполне можно будет договорится и влепить мод в крейшин клаб или отдельной игрой в геймпасс,те сейчас за любую движуху,лиж бы подписку пропиарить.
Ну и хорошо. Хоть тут не зашкварились.
В заголовке допущена опечатка. Я поправил.
Все эти фанатские ремейки Готик, Скайбливионов, Фоллаут Лондон и прочие, не выйдут никогда
Чел..Это тебе не Скайбливион где только видео и картинки показывали,проект уже готов,сделаны все локации,квесты и даже озвучка и выйти он должен был вот прямо сейчас,перенос чисто из-за обновы.