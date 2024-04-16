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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 391 оценка

Масштабная модификация Fallout London не выйдет на консолях

butcher69
Новости

Fallout London, амбициозный фанатский проект, переносящий вселенную Fallout в Лондон, столкнулся с техническими проблемами, которые помешали его выходу на консолях. Размер модификации слишком велик — от 30 до 40 гигабайт, что делает его несовместимым с консольными платформами, включая Xbox.

Мы не сможем выпустить мод на консольных платформах. Многие из вас знают об этом, а если нет, то, к сожалению, мы не можем этого сделать. Мы напрасно надеялись, что новое обновление позволит это сделать, но это просто слишком большой мод. Мод слишком большой. Сейчас его размер составляет около 30-40 гигабайт. Он просто не поместится на системах Xbox. Простите, но это правда.

Неудивительно, что PlayStation осталась в стороне от разговора, ведь Sony, как известно, ограничивает моддинг на консолях. Это ограничивает возможности фанатских творений, которые можно получить на странице модов для PlayStation в Fallout 4, и полностью исключает выход Fallout London.

Однако мод будет запущен через GOG и будет доступен для владельцев Fallout 4 в Steam и Epic Games Store.

Fallout London обещает новую игровую среду в Лондоне, нового главного героя - Путника, и рассказывает о судьбе Великобритании после Великой войны. Он предлагает игрокам уникальный опыт в мире Fallout за пределами США, с новыми фракциями и историями.

14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
canismajorisvy

Главное, чтобы он вообще когда нибудь вышел.

3
4de

с языка снял

0
samosan

Если проект выйдет действительно популярными,с боксом вполне можно будет договорится и влепить мод в крейшин клаб или отдельной игрой в геймпасс,те сейчас за любую движуху,лиж бы подписку пропиарить.

0
Oscilograf
Масштабная модификация Fallout London не выйдет на консолях

Ну и хорошо. Хоть тут не зашкварились.

0
Rаyden

В заголовке допущена опечатка. Я поправил.

Масштабная модификация Fallout London не выйдет
-1
BazzDroid

Все эти фанатские ремейки Готик, Скайбливионов, Фоллаут Лондон и прочие, не выйдут никогда

-2
samosan

Чел..Это тебе не Скайбливион где только видео и картинки показывали,проект уже готов,сделаны все локации,квесты и даже озвучка и выйти он должен был вот прямо сейчас,перенос чисто из-за обновы.

1