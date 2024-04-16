Масштабная модификация Fallout London не выйдет на консолях

Fallout London, амбициозный фанатский проект, переносящий вселенную Fallout в Лондон, столкнулся с техническими проблемами, которые помешали его выходу на консолях. Размер модификации слишком велик — от 30 до 40 гигабайт, что делает его несовместимым с консольными платформами, включая Xbox.

Мы не сможем выпустить мод на консольных платформах. Многие из вас знают об этом, а если нет, то, к сожалению, мы не можем этого сделать. Мы напрасно надеялись, что новое обновление позволит это сделать, но это просто слишком большой мод. Мод слишком большой. Сейчас его размер составляет около 30-40 гигабайт. Он просто не поместится на системах Xbox. Простите, но это правда.

Неудивительно, что PlayStation осталась в стороне от разговора, ведь Sony, как известно, ограничивает моддинг на консолях. Это ограничивает возможности фанатских творений, которые можно получить на странице модов для PlayStation в Fallout 4, и полностью исключает выход Fallout London.

Однако мод будет запущен через GOG и будет доступен для владельцев Fallout 4 в Steam и Epic Games Store.

Fallout London обещает новую игровую среду в Лондоне, нового главного героя - Путника, и рассказывает о судьбе Великобритании после Великой войны. Он предлагает игрокам уникальный опыт в мире Fallout за пределами США, с новыми фракциями и историями.