Масштабная модификация Fallout: London выйдет в четвертом квартале 2023 года ©

Fallout: London - это глобальная модификация размером с DLC для игры Fallout 4 от Bethesda. Мод, являющийся продолжением базовой игры, позволит игроку посетить ранее неисследованную постапокалиптическую среду Лондона, Fallout: London полностью преобразит Fallout 4, добавив карту Лондона размером с Содружество (The Commonwealth), простирающуюся от Вестминстера до Бромли.

Команда Team FOLON представила новый видеоролик, в котором рассказала о прогрессе разработки своей амбициозной модификации за второй квартал 2023 года. Среди прочего выяснилось, что релиз Fallout: London намечен на конец 2023 года. По словам разработчиков, они хотели выпустить игру в третьем квартале, но предстоящий релиз Starfield заставил внести изменения в планы.