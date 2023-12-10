Мод для Fallout 4 добавляет более реалистичную рэгдолл-физику и коллизию с трупами

Моддер WasteTheLand выпустил крутой мод для Fallout 4, который добавляет более реалистичную рэгдолл-физику и коллизию с мертвыми телами, благодаря чему игроки смогут взаимодействовать с ними. Мод также убирает анимацию бездействия, когда NPC мертв.
Для тех, кто не знает, игра по умолчанию добавляет анимацию к NPC, когда они мертвы. Это отправляет большинство NPC (моделей) далеко в небо. Убрав анимацию и заменив ее рэгдолл-физикой, NPC больше не будут "улетать". Некоторые NPC все еще ведут себя странно. Тем не менее, игра стала лучше.
По умолчанию игроки не могут натыкаться на трупы или проходить над ними - они просто проходят сквозь них, как будто трупов там нет. Этот мод меняет ситуацию. С этим модом игроки будут сталкиваться с трупами, воспринимая их как любой другой объект в игре. Для фанатов физики в играх этот мод является обязательным для установки.
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Для тех, кто не знает, игра по умолчанию добавляет анимацию к NPC, когда они мертвы. Это отправляет большинство NPC (моделей) далеко в небо.
Я наверное пол сотни часов играл, но такого никогда не видел.
Я видал неоднократно, когда из-за крита, повлекшего смерть врага, его закидывает хер знает куда.
ну ведь не зря же эту фишку разрабы не добавили , чтобы гличей всяких избежать ,в оригинальных играх предметы на большой скорости могут урон нанести если забагуют , а тела еще и в стенах застревать будут что будет затруднять исследование ,а коготь смерти дак еще и проход перегородит так как его сдвинуть теперь нельзя , ненужный мод как по мне
На то моды и являются модами, кому нужно добавят, кому не нужно пройдут мимо
я чисто мнение выразил ,и добавил от себя чтобы люди себе не запороли игру косячными режимами и понимали что они ставят
Молодцы, только телам веса не хватает. 70-80 кг тело не будет так отлетать от ног, это же не мячик, скорее сам за него запнешься и упадешь.
А есть мод который поверхность ровной для постройки делает, 600 часов играю у же, вот решил для посиленцев от нечего делать дома и огороды строить, ну там же де же заборы ровно не поставишь, в обще дичь полная.
Есть. Я к сожалению уже не помню название. Но мне попадался мод, который полностью заменяет первое поселение. Там более широкие границы застройки становятся и убирается весь мусор.