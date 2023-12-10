Мод для Fallout 4 добавляет более реалистичную рэгдолл-физику и коллизию с трупами

Моддер WasteTheLand выпустил крутой мод для Fallout 4, который добавляет более реалистичную рэгдолл-физику и коллизию с мертвыми телами, благодаря чему игроки смогут взаимодействовать с ними. Мод также убирает анимацию бездействия, когда NPC мертв.



Для тех, кто не знает, игра по умолчанию добавляет анимацию к NPC, когда они мертвы. Это отправляет большинство NPC (моделей) далеко в небо. Убрав анимацию и заменив ее рэгдолл-физикой, NPC больше не будут "улетать". Некоторые NPC все еще ведут себя странно. Тем не менее, игра стала лучше.



По умолчанию игроки не могут натыкаться на трупы или проходить над ними - они просто проходят сквозь них, как будто трупов там нет. Этот мод меняет ситуацию. С этим модом игроки будут сталкиваться с трупами, воспринимая их как любой другой объект в игре. Для фанатов физики в играх этот мод является обязательным для установки.

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