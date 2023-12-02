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Fallout 4 10.11.2015
8.4 15 490 оценок

Первый трейлер сериала Fallout от Amazon приглашает вас в дружелюбную Пустошь

butcher69
Новости

Война... Война никогда не меняется. Amazon выпустила первый тизер-трейлер к своей адаптации Fallout, и все начинается очень похоже на игру: обитатель Убежища покидает уют своего дома, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую Пустошь снаружи. И, конечно же, это опасно.

На этот раз обитательницу хранилища зовут Люси (Элла Пернелл), и в коротком трейлере она переживает множество ключевых моментов серии. Это и ужасно мутировавшие животные, и разрушенные города, и воинствующее Братство Стали, и восстания в Убежищах, и перестрелки в стиле Дикого Запада, и очень хорошая собака, которая к тому же еще и убийца. И, конечно, классические мелодии - в данном случае это песня Нэта Кинга Коула "Я не хочу видеть завтра". Действие сериала разворачивается через 200 лет после апокалипсиса; трейлер заканчивается ядерным взрывом, который навсегда меняет мир.

Fallout начнет транслироваться на Prime Video 12 апреля - это будет первый новый крупный сюжетный проект во вселенной Fallout со времен онлайн-игры Fallout 76 в 2018 году (или Fallout 4 в 2015 году, если считать только однопользовательские игры).

41
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
SubaruBrzDream

Выглядит весьма и весьма интересно.

17
PanKotovsky

Выглядит весьма блевотно.

1
SubaruBrzDream PanKotovsky

всегда будут недовольные💁‍♂️

0
LogicDisciple

что там атмосферного? стремные рендеры монстров? дебильный звук? "сильная женщина" в роли ГГ? смехуечки типа чувака-циклопа?

0
PanKotovsky

Сериал по Фолычу должен быть жестким, жестоким, в желто-серой цветовой гамме, с постоянным ощущением одиночества, конца света и безысходности, а также с черным юмором и сарказмом. А еще с длинными кадрами на фоне уничтоженной цивилизации. Как то так мне кажется.

А не эта блевотня с негром, как в ЗВ.

Напомнить как первый Фолыч кончился? Герой прошел сквозь кучу испытаний, спас мир считай, а когда вернулся домой, оказался нах никому не нужен, после чего сдох в пустыне.

10
Unicorling

Тут весь стиль взят с фаллаута 4

6
fa1kem

Франшиза и бренд Fallout принадлежат Microsoft в лице Bethesda. Заведует ей Тодд. Ожидать атмосферы первых двух частей или NV как-то странно.

2
PanKotovsky

Короч, очередная испорченная франшиза.

-2
Саня Цукино Усаги

Правильно! Не то, что этот мерзотный Нью-Вегас с его оранжевым фильтром

Спойлер

Сарказм.

1
Саня Цукино Усаги

Выглядит

Интересно

6
fa1kem

Жуть как запахло Fallout 4 и 76.

4
Unicorling

Это и есть фаллаут 4

2
PolGhost

Вот люди пишут "Весьма интересно", а я как-то не ощутил дух ретро-футуризма. Вот..ну не ощутил и всё. Я привык в Fallout видеть повсеместно что-то из мирной эпохи ретро-футуризма. А вот в трейлере особо такого не показали. Но в целом, норм

4
BENDJI

Выглядит норм, в любом случае заценю пару серий, а там видно будет.

2
Wedlor

"Дружелюбная", да

1
Contriver

Не очень понял почему все сгорели, вполне нормально выглядит, повесток не видно, графон нормальный, юмор в духе серии, надеюсь нормальным выйдет

1
saa0891

ну трейлер прикольный, яогай, радтаракан, вертеблюд, БС, гули и даже песик на месте.

0
Death to the Nazis

Ох не запороли бы

0
dmitrichzn

не исключено, что это все затевается только с одной целью: Тодик себя в главные титры вписал, даже в трейлере

0
Extor Menoger

Ну как я погляжу это будет тупа породия на 4 сезон Чудотворцев

-1
Смеагол

За бабу жирный минус!

-4
Zhasl

Какой ужас это не Fallout а какашка под название Filauot 4

-5
KrolikAlkogolik

Помянем

-8
longerr2007

Какое-то любительское видео.

-8
Vordulak06

Коротко о фильме

-8
Serious Ash

А где - ты там это увидел или наоборот настойчиво распространяешь на каждом шагу подобную пропаганду?

1
Tommy.

Экстремист обнаружен, вычисляем его ребят!

0
Дворф

Задизают. Уже есть такие франшизы а они всё в розовых очках сидят и не хотят снять что бы увидеть как лгбт и чёрные снова исковеркают то что они любили

0
Zhasl Serious Ash

Если снимают ЯНКИ, то готовьтесь в ЛГБТ повестке и жизнь шахтеров Важны и фэминизм головного мозга !

1
Vordulak06 Tommy.

на тебе постер из фильма только с цензурой

-1
Balor4eg

Снова намёки на клоунаду. Заберите кто-нибудь у Тодда права на серию.

-10
Саня Цукино Усаги

Купи

3
Tommy. Саня Цукино Усаги

Скайрим

6
pokemonizm

А Фалаут очень серьезная вселенная всегда была, без юмора )

1
PanKotovsky pokemonizm

Клоунады там не было, был зачастую черный юмор, больше похожий на истерику. Когда вокруг пипец, че не поржать.

0
Саня Цукино Усаги PanKotovsky

Ага, особенно говорящие растений в Фоллаут 2 тоже не было

Ей богу, мне кажется, что люди думают о Фоллауте серьёзнее, чем эта серия игр является на самом деле. Это же не документальный фильм какой-нибудь

0
Господин Никто

что это за гoвно? это реально сериал?!

-12
Tommy.

что это за гoвно? это реально комментарий?!

10