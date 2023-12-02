Первый трейлер сериала Fallout от Amazon приглашает вас в дружелюбную Пустошь

Война... Война никогда не меняется. Amazon выпустила первый тизер-трейлер к своей адаптации Fallout, и все начинается очень похоже на игру: обитатель Убежища покидает уют своего дома, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую Пустошь снаружи. И, конечно же, это опасно.
На этот раз обитательницу хранилища зовут Люси (Элла Пернелл), и в коротком трейлере она переживает множество ключевых моментов серии. Это и ужасно мутировавшие животные, и разрушенные города, и воинствующее Братство Стали, и восстания в Убежищах, и перестрелки в стиле Дикого Запада, и очень хорошая собака, которая к тому же еще и убийца. И, конечно, классические мелодии - в данном случае это песня Нэта Кинга Коула "Я не хочу видеть завтра". Действие сериала разворачивается через 200 лет после апокалипсиса; трейлер заканчивается ядерным взрывом, который навсегда меняет мир.
Fallout начнет транслироваться на Prime Video 12 апреля - это будет первый новый крупный сюжетный проект во вселенной Fallout со времен онлайн-игры Fallout 76 в 2018 году (или Fallout 4 в 2015 году, если считать только однопользовательские игры).
Выглядит весьма и весьма интересно.
Выглядит весьма блевотно.
всегда будут недовольные💁♂️
что там атмосферного? стремные рендеры монстров? дебильный звук? "сильная женщина" в роли ГГ? смехуечки типа чувака-циклопа?
Сериал по Фолычу должен быть жестким, жестоким, в желто-серой цветовой гамме, с постоянным ощущением одиночества, конца света и безысходности, а также с черным юмором и сарказмом. А еще с длинными кадрами на фоне уничтоженной цивилизации. Как то так мне кажется.
А не эта блевотня с негром, как в ЗВ.
Напомнить как первый Фолыч кончился? Герой прошел сквозь кучу испытаний, спас мир считай, а когда вернулся домой, оказался нах никому не нужен, после чего сдох в пустыне.
Тут весь стиль взят с фаллаута 4
Франшиза и бренд Fallout принадлежат Microsoft в лице Bethesda. Заведует ей Тодд. Ожидать атмосферы первых двух частей или NV как-то странно.
Короч, очередная испорченная франшиза.
Правильно! Не то, что этот мерзотный Нью-Вегас с его оранжевым фильтром
Сарказм.
Выглядит
Интересно
Жуть как запахло Fallout 4 и 76.
Это и есть фаллаут 4
Вот люди пишут "Весьма интересно", а я как-то не ощутил дух ретро-футуризма. Вот..ну не ощутил и всё. Я привык в Fallout видеть повсеместно что-то из мирной эпохи ретро-футуризма. А вот в трейлере особо такого не показали. Но в целом, норм
Выглядит норм, в любом случае заценю пару серий, а там видно будет.
"Дружелюбная", да
Не очень понял почему все сгорели, вполне нормально выглядит, повесток не видно, графон нормальный, юмор в духе серии, надеюсь нормальным выйдет
ну трейлер прикольный, яогай, радтаракан, вертеблюд, БС, гули и даже песик на месте.
Ох не запороли бы
не исключено, что это все затевается только с одной целью: Тодик себя в главные титры вписал, даже в трейлере
Ну как я погляжу это будет тупа породия на 4 сезон Чудотворцев
За бабу жирный минус!
Какой ужас это не Fallout а какашка под название Filauot 4
Помянем
Какое-то любительское видео.
Коротко о фильме
А где - ты там это увидел или наоборот настойчиво распространяешь на каждом шагу подобную пропаганду?
Экстремист обнаружен, вычисляем его ребят!
Задизают. Уже есть такие франшизы а они всё в розовых очках сидят и не хотят снять что бы увидеть как лгбт и чёрные снова исковеркают то что они любили
Если снимают ЯНКИ, то готовьтесь в ЛГБТ повестке и жизнь шахтеров Важны и фэминизм головного мозга !
на тебе постер из фильма только с цензурой
Снова намёки на клоунаду. Заберите кто-нибудь у Тодда права на серию.
Купи
Скайрим
А Фалаут очень серьезная вселенная всегда была, без юмора )
Клоунады там не было, был зачастую черный юмор, больше похожий на истерику. Когда вокруг пипец, че не поржать.
Ага, особенно говорящие растений в Фоллаут 2 тоже не было
Ей богу, мне кажется, что люди думают о Фоллауте серьёзнее, чем эта серия игр является на самом деле. Это же не документальный фильм какой-нибудь
что это за гoвно? это реально сериал?!
что это за гoвно? это реально комментарий?!