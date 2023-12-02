Первый трейлер сериала Fallout от Amazon приглашает вас в дружелюбную Пустошь

Война... Война никогда не меняется. Amazon выпустила первый тизер-трейлер к своей адаптации Fallout, и все начинается очень похоже на игру: обитатель Убежища покидает уют своего дома, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую Пустошь снаружи. И, конечно же, это опасно.

На этот раз обитательницу хранилища зовут Люси (Элла Пернелл), и в коротком трейлере она переживает множество ключевых моментов серии. Это и ужасно мутировавшие животные, и разрушенные города, и воинствующее Братство Стали, и восстания в Убежищах, и перестрелки в стиле Дикого Запада, и очень хорошая собака, которая к тому же еще и убийца. И, конечно, классические мелодии - в данном случае это песня Нэта Кинга Коула "Я не хочу видеть завтра". Действие сериала разворачивается через 200 лет после апокалипсиса; трейлер заканчивается ядерным взрывом, который навсегда меняет мир.

Fallout начнет транслироваться на Prime Video 12 апреля - это будет первый новый крупный сюжетный проект во вселенной Fallout со времен онлайн-игры Fallout 76 в 2018 году (или Fallout 4 в 2015 году, если считать только однопользовательские игры).