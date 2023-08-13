Пит Хайнс отказался комментировать состояние переиздания Fallout 4 ©

24 октября 2022 года компания Bethesda анонсировала переиздание Fallout 4 для консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series), релиз которого был назначен на 2023 год. Обновление должно было включать в себя весь вышедший ранее контент и, предположительно, несколько новых механик, как это было с переизданием Anniversary Edition для знаменитой The Elder Scrolls V: Skyrim, вышедшего в 2021 году.

Немало фанатов были рады возможности вернуться в Содружество на консолях нового поколения, но Bethesda так и не спешила делиться деталями о переиздании - после анонса 24 октября 2022 года какой-либо информации о ремастере игры не поступало, в том числе и на таких крупных презентациях, как Xbox Showcase и Quakecon. Неудивительно, что фанаты стали опасаться за будущее некс-ген версии.

Взволнованный фанат обратился в Twitter/X к Питу Хайнсу, главе издательского подразделения Bethesda, с просьбой прояснить состояние игры, на что господин Хайнс ответил:

Не знаю, слышали ли вы, но мы выпускаем новую игру через 3 недели [Starfield]. Это немного приоритетнее. Когда у нас появятся новости, мы поделимся ими.

Исходя из этого сообщения можно понять, что в данный момент все силы Bethesda направлены на доработку и релиз своей новой космической AAA-игры Starfield, которая выходит уже этой осенью, и ждать новостей о переиздании Fallout 4 придется не раньше релиза новой игры.

Неудивительно, что данное заявление расстроило фанатов Fallout. Впрочем, это не первый случай, когда мистер Хайнс расстраивал фанатов постапокалиптической вселенной. Хайнс также отметился тем, что отказался комментировать ситуацию с винтом (послевоенное наркотическое средство, впервые появившееся в Fallout 2) в Убежище 95 (которое было построено до ядерной войны), сказав что не считает важным иметь в виду то, что было написано более 20 лет назад.