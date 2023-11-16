Пит Хайнс рассказал, что случилось с next-gen обновлением для Fallout 4

Прошел уже год с момента анонса, а долгожданного "next gen" обновления Fallout 4 для PS5, Xbox Series X|S и PC все нет, и официальных новостей о нем по-прежнему нет, и потому можно поприветствовать эту информацию, полученную от очень известного бывшего сотрудника Bethesda.

Именно об этом рассказал, а точнее, упомянул Пит Хайнс, тем самым намекнув, что проект, по всей видимости, все-таки жив, но не так уж близок. Анонс next-gen-обновления для Fallout 4 состоялся в октябре 2022 года, а его выход изначально был запланирован на 2023 год, но так как сейчас уже почти близится конец года, то можно с некоторой уверенностью сказать, что его выход, видимо, откладывается.

В частности, один из рядовых пользователей спросил Хайнса, даже несмотря на то, что это уже не "его проблема", что случилось с апдейтом для Fallout 4. На это Хайнс ответил: "Я действительно пытался представить обновленную информацию по этому вопросу до своего ухода, - пояснил он, - но ничего определенного я сообщить так и не смог".

Выражаясь иначе, можно предположить, что ожидание может затянуться, хотя, судя по всему, проект, по крайней мере, жив. Учитывая, что сериал Fallout TV выйдет в следующем году, вероятно, примерно в апреле 2024 года, это может быть идеальным периодом для перезапуска Fallout 4 через это обновление для PS5 и Xbox Series. А может быть, Bethesda преподнесет нам сюрприз еще до конца этого года. Остается только надеяться и ждать.