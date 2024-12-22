Разработчики Fallout: London готовят 3 дополнения

Команда FOLON, разработчики крупномасштабного мода Fallout: London для Fallout 4, сообщили, что 20025 год будет захватывающим для проекта, ведь они готовят три крупных обновления (DLC). Первым будет Rabbit & Pork, вторым — Last Orders, а третьим — Wildcard.

Разработчики также рассказали, что до нового года уходят на заслуженных отдых и поздравили поклонников с праздниками.

Завершая невероятный год, мы хотели бы поблагодарить вас всех за вашу невероятную поддержку. Мы действительно не смогли бы сделать это без вас. Ваш энтузиазм и преданность делу были движущей силой всего, что мы делаем. Но пришло время расслабиться, взять Ion-Brew и отдохнуть, играя в мод, поскольку команда разработчиков возьмет заслуженный перерыв до Нового года. Мы надеемся, что у вас будет замечательный праздничный сезон, и вы отпразднуете его так же, как и Vagabonds!