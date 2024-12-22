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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 21 879 оценок

Разработчики Fallout: London готовят 3 дополнения

monk70
Новости

Команда FOLON, разработчики крупномасштабного мода Fallout: London для Fallout 4, сообщили, что 20025 год будет захватывающим для проекта, ведь они готовят три крупных обновления (DLC). Первым будет Rabbit & Pork, вторым — Last Orders, а третьим — Wildcard.

Разработчики также рассказали, что до нового года уходят на заслуженных отдых и поздравили поклонников с праздниками.

Завершая невероятный год, мы хотели бы поблагодарить вас всех за вашу невероятную поддержку. Мы действительно не смогли бы сделать это без вас. Ваш энтузиазм и преданность делу были движущей силой всего, что мы делаем. Но пришло время расслабиться, взять Ion-Brew и отдохнуть, играя в мод, поскольку команда разработчиков возьмет заслуженный перерыв до Нового года. Мы надеемся, что у вас будет замечательный праздничный сезон, и вы отпразднуете его так же, как и Vagabonds!
1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
goodneighbor

Для любительской модификации от полупрофессиональной команды - отличный результат на уровне оригинального fallout 4.

2
Lazar64

"...сообщили, что 20025 год будет..." - человечество сдохнет раньше😂

1
OPen man

русский так и не добавят?

-1
Альбиберчери

машинный переводчик есть и как много туда языков добавили?

-1
Русик_96

а зачем ты че англ в 2024 году не знаешь хааа

-2
OPen man Русик_96

технический знаю. разговорный не так быстро улавливаю.

0
OPen man Альбиберчери
как много туда языков добавили?

а это тут каким боком?

0