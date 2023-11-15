Разработчики Fallout: London рассказали о различных фракциях постапокалиптического Лондона 2337 года

Проекты типа Fallout: London очень необычны, так как напоминают официальное расширение к Fallout 4 или спин-офф в стиле New Vegas. Проект разрабатывает инди-команда Team FOLON, которая вот уже несколько лет трудится над масштабным модом, в котором в центре внимания окажется постапокалиптический Лондон и Англия.

В новом обзорном видеоролике, которым команда разработчиков поделиться с нами, нам дают представление о многочисленных фракциях масштабной модификации. Всего в Fallout: London будет представлено 7 фракций: потомки довоенной аристократии "Джентри", полиция "Томми", популистское движение "5-я Колонна", а также подпольная организация "Камелот", криминальная группировка "Синдикат острова Догс", банда "Бродяги" и секретная группа ученых "Ангел".

Благодаря фракциям, вдохновленным Камелотом и легендами о Короле Артуре, панк-культурой, представителям высшей аристократии и вооруженным силам Великобритании XX века, этот Fallout сильно отличается от того, к которому мы привыкли, но в нем все еще чувствуется верность франшизе.

Fallout: London описывается как "мод размером с DLC для Fallout 4 от Bethesda", а его сюжет служит продолжением базовой игры, позволяя игрокам отправиться в путешествие за океан, в Лондон. Благодаря подробному погружению в жизнь различных фракций, игроки смогут увидеть множество постапокалиптических пейзажей Лондона в 2237 году, в том числе узнать, что в Букингемском Дворце по-прежнему обитает королева, в городе все еще есть пабы, а в Камелоте появилась новая плеяда рыцарей, стремящихся навести порядок и справедливость на земле.

Fallout: London должна выйти до конца года. С таким количеством банд и фракций, с которыми можно познакомиться и к которым можно присоединиться, это будет очень интересный мод.