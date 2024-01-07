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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 15 970 оценок

Разработчики модификации Fallout London хотят создать полноценную игру

Gruz_
Новости

Поскольку релиз Fallout London, масштабного мода для Fallout 4, не за горами, члены Team FOLON смотрят в будущее и заинтересованы в том, чтобы пойти по стопам разработчиков The Forgotten City.

Ведущий дизайнер Team FOLON Дин Картер обсудил эту тему с журналистами DualShockers и в ходе интервью выразил свою заинтересованность в создании полноценной игры после завершения разработки долгожданной бесплатной модификации для Fallout 4, благодаря которой поклонники научно-фантастической RPG смогут исследовать Лондонскую пустошь, начиная с 23 апреля на PC.

Мы зарегистрировали торговые марки Team FOLON и Fallout London именно потому, что у нас есть планы сделать что-то в будущем, - сказал Картер. Мы слишком долго и упорно работали, чтобы это стремление могло превратиться в нечто более амбициозное. Лично я хотел бы последовать примеру авторов The Forgotten City, которые начинали как кучка моддеров Skyrim, а в итоге решили создать собственную игру и превратить свою страсть в настоящую профессию.

Картер признает, что публичный и критический успех, которого добилась команда Modern Storyteller с The Forgotten City - от мода для Skyrim до полноценной игры, - сложно повторить, в том числе из-за разницы в экономическом контексте, в котором хотели бы работать ребята из Team FOLON:

Прорыв Modern Storyteller произошел благодаря премии Австралийской гильдии писателей и финансированию The Forgotten City австралийским правительством. Мы хотели бы последовать их примеру и добиться такого же успеха, но это сложно, тем более что вероятность того, что Великобритания выделит нам государственные средства, крайне мала.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Дворф
Мы зарегистрировали торговые марки Team FOLON и Fallout London

ща тодд из за марки фолыча устроит истерию... хотя он из за вегаса бесится и так

6
saksnboom

изза этого мода очень много (опять ) купят фолыч, так что бесится скорее для виду imho

1
Rаyden saksnboom

Так вот как раз из-за этого и будет. Вникни в сами понятия: мод - это довесок к игре и для функционирования мода нужна оригинальная игра. Полноценная игра - это отдельный продукт, которому не требуется наличие у тебя оригинала. Они даже сами приводят в пример The Forgotten City, который из мода для Скайрима стал отдельной игрой, которая продается отдельно.

0
вупсич пупсич

Сколько уже было таких мододелов. Одна часть модов не вышла вообще из заявленных, остальные даже пробовать не стоит.

1
Star_Wiking

Кто владеет английским, спросите у них на счет текстовых локализаций на другие языки, заявлены другие или "мод" исключительно на английском только?

0