Разработчики модификации Fallout London хотят создать полноценную игру

Поскольку релиз Fallout London, масштабного мода для Fallout 4, не за горами, члены Team FOLON смотрят в будущее и заинтересованы в том, чтобы пойти по стопам разработчиков The Forgotten City.
Ведущий дизайнер Team FOLON Дин Картер обсудил эту тему с журналистами DualShockers и в ходе интервью выразил свою заинтересованность в создании полноценной игры после завершения разработки долгожданной бесплатной модификации для Fallout 4, благодаря которой поклонники научно-фантастической RPG смогут исследовать Лондонскую пустошь, начиная с 23 апреля на PC.
Мы зарегистрировали торговые марки Team FOLON и Fallout London именно потому, что у нас есть планы сделать что-то в будущем, - сказал Картер. Мы слишком долго и упорно работали, чтобы это стремление могло превратиться в нечто более амбициозное. Лично я хотел бы последовать примеру авторов The Forgotten City, которые начинали как кучка моддеров Skyrim, а в итоге решили создать собственную игру и превратить свою страсть в настоящую профессию.
Картер признает, что публичный и критический успех, которого добилась команда Modern Storyteller с The Forgotten City - от мода для Skyrim до полноценной игры, - сложно повторить, в том числе из-за разницы в экономическом контексте, в котором хотели бы работать ребята из Team FOLON:
Прорыв Modern Storyteller произошел благодаря премии Австралийской гильдии писателей и финансированию The Forgotten City австралийским правительством. Мы хотели бы последовать их примеру и добиться такого же успеха, но это сложно, тем более что вероятность того, что Великобритания выделит нам государственные средства, крайне мала.
ща тодд из за марки фолыча устроит истерию... хотя он из за вегаса бесится и так
изза этого мода очень много (опять ) купят фолыч, так что бесится скорее для виду imho
Так вот как раз из-за этого и будет. Вникни в сами понятия: мод - это довесок к игре и для функционирования мода нужна оригинальная игра. Полноценная игра - это отдельный продукт, которому не требуется наличие у тебя оригинала. Они даже сами приводят в пример The Forgotten City, который из мода для Скайрима стал отдельной игрой, которая продается отдельно.
Сколько уже было таких мододелов. Одна часть модов не вышла вообще из заявленных, остальные даже пробовать не стоит.
Кто владеет английским, спросите у них на счет текстовых локализаций на другие языки, заявлены другие или "мод" исключительно на английском только?