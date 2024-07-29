Состоялся релиз машинного русификатора для Fallout: London

Недавно состоялся выход Fallout: London - масштабной модификации для Fallout 4, действие которой разворачивается в пост-апокалиптическом Лондоне. Этот мод является практически полной переработкой оригинальной игры - он так же имеет собственный сюжет.

К сожалению модификация вышла без перевода на русский язык. Как стало известно, пользователь Богдан Шкрядо уже выпустил машинный русификатор для игры, который позволяет пройти сюжет Fallout: London на русском языке. Fallout: London насчитывает свыше 80 строк текста, поэтому качественный русификатор, вероятно, выйдет еще не скоро.

Так же состоялся релиз альтернативного русификатора от пользователя Simbian312, который перевел игру с помощью сервиса DeepL.

Релиз модификации Fallout: London состоялся 25 июля в магазинах GOG и Steam. Русификатор от Богдана Шкрядо можно скачать бесплатно с нашего сайта. А в отдельном гайде вы можете ознакомиться инструкцией по его установке и другим методам перевода.