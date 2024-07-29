Состоялся релиз машинного русификатора для Fallout: London

Недавно состоялся выход Fallout: London - масштабной модификации для Fallout 4, действие которой разворачивается в пост-апокалиптическом Лондоне. Этот мод является практически полной переработкой оригинальной игры - он так же имеет собственный сюжет.
К сожалению модификация вышла без перевода на русский язык. Как стало известно, пользователь Богдан Шкрядо уже выпустил машинный русификатор для игры, который позволяет пройти сюжет Fallout: London на русском языке. Fallout: London насчитывает свыше 80 строк текста, поэтому качественный русификатор, вероятно, выйдет еще не скоро.
Так же состоялся релиз альтернативного русификатора от пользователя Simbian312, который перевел игру с помощью сервиса DeepL.
Релиз модификации Fallout: London состоялся 25 июля в магазинах GOG и Steam. Русификатор от Богдана Шкрядо можно скачать бесплатно с нашего сайта. А в отдельном гайде вы можете ознакомиться инструкцией по его установке и другим методам перевода.
Я вчера прошёл основной сюжет, он занимает примерно 20 часов. Сплошная беготня, принеси-подай, быстрые перемещения и загрузки входа-выхода из локаций по 6 раз за один квест. Сомневаюсь что у остальных фракций суть миссий прям отличается. Похвалить можно некоторые скрипты над которыми разрабы постарались, и сама карта со множеством интересных локаций. Минусы это та-же карта, она через чур огромная, плюс сложно ориентироваться и выискивать дорогу. Непонятно как проходить некоторые квесты, некоторые из которых ещё и багуются при отклонении от скрипта. Лондон там вроде как прямо весь целиком.
А у вас, что не вылетала игра? И загрузки долгие при входе выходе, в двери.
Загрузок дофига, долгие особенно в сам Лондон, из других локаций или просто быстрое перемещение. Там много районов в которые нужно загружаться отдельно от Лондона, с начала в район а потом уже на нужную локацию. Вылеты иногда происходили, с модом намного реже, обычно при выходе из локации или в каких-то определённых местах.
P.S. при особенно долгой загрузке помогает сворачивание окна с игрой, подождать 10-30 сек и всё загрузится.
Квесты принеси-подай, где-то я уже слышал))Короче можно смело проходить мимо, впринцыпе ничего выдающегося и не ожидал, все моды на игры примерно такие)))
Долгие загрузки и в оригинале. Старфилд в сравнении с этим вообще без загрузок))
Васянство... Васянство никогда не меняется...
Я уже пару дней как играю с русификатором. Тут главное чтобы не вылетало, ну и мыло вдали немного раздражает уже. По сравнению с оригиналом сложнее, открытого мира пока не увидел.upd: Buffout мод нужно закинуть в 2 места: корневая папка и папка с самой игрой. Вылеты практически прекратились. Еще поставил мод на быструю загрузку, а то думает очень долго.
А что от вылетов посоветуете?
получается игра коридорная?;( мне в фаллауте нравился именно открытый мир,гулять по пустошам,а если их нет это прям отстой(
Не просто коридорная, запутано все😆
Точно)
Buffout на Нексусе скачай, потом кинь его файлы в папку plugins, и не забывай заходить с f4se. Да, ещё можешь выключить в свойствах f4se.exe полноэкранную оптимизацию, со многими играми помогает.
Как раз репаки стали заливать, можно скачать
Стоит проходить если 4 часть не проходил потому что скучно.
Лондон не связан с 4. Но по геймплею он такой же, но корявее. Поиграть стоит, только если нравится тема лондона. Или хочется посмотреть что могут мододелы.