Сравнение пресета E мода DLSS 3.7 для Fallout 4 демонстрирует лучшее качество, чем DLAA

Новое сравнение мода NVIDIA DLSS 3.7 для Fallout 4, опубликованное в Интернете на этой неделе, показывает, как новый пресет E, представленный в последней версии апскейлера, может привести к лучшему качеству, чем часто превосходящее DLAA, в определенных сценариях.
Сравнение, проведенное MxbenchmarkPC, показывает, что, хотя игра обычно выглядит размытой, независимо от того, используется ли TAA в собственном разрешении, DLSS или DLAA, модифицированная DLSS 3.7 в некоторых сценариях возвращает изображение более высокого качества, даже по сравнению с DLAA.
Позже в этом месяце Fallout 4 получит на ПК и консолях долгожданное обновление текущего поколения, которое принесет визуальные улучшения и режим производительности 60 FPS на консолях, поддержку Steam Deck, стабильность, моды, квесты и исправления ошибок на всех платформах и многое другое. Обновление также принесет несколько дополнительных бесплатных предметов Creation Club.
Я может в глаза долблюсь, но где оно демонстрирует лучшее качество? Картинка с DLSS явно мыльнее, невооруженным глазом видно.
Тоже замечаю, что dlss хуже.
Я тоже подслеповат и мне видится лучше TAA.
ну если всматриваться- то с длаа лучше.
DLSS всегда мылит, но щас меня заминусуют и скажут что это не так, а DLAA лучшее сглаживание сейчас
А разве фаллоут 4 есть возможность выбрать DLSS или DLAA? И насколько я помню там потолок фпс был 60 и он напрямую привязан к игровой физике.
Ну мб чел разблокировал ограничение фпс+мод на физику.
Сглаживание лучше у DLSS, а вот картинка всё равно лучше у DLAA.
Зачем в этой игре ДЛСС? Совсем уже кукухой поехали?
где же лучше?
с дэлс явное мыло
Хз, вглядывался, вглядывался, походу картинки только счетчиком фпс отличаются.
Серьезно?отлично же видно что длсс это мыло,в отличии от dlaa
печальное мыло
По факту, тут всё мыло+сжатия ютуба. Ну, еще и гостинг есть.
владельцам топ видях с 4ХХХ серией надо же как-то оправдываться что они покупали их.
причем тут карты 4000 серии, если длсс 3.7 работает на всех картах rtx
Неважно какой версии длсс, с ним всегда будет мыло. При его работе никак нельзя от него избавиться, это не магия. Тут скорее суть была в том, что с новым присетом мыла чуть меньше, чем на обычном длсс