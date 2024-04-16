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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 396 оценок

Сравнение пресета E мода DLSS 3.7 для Fallout 4 демонстрирует лучшее качество, чем DLAA

monk70
Новости

Новое сравнение мода NVIDIA DLSS 3.7 для Fallout 4, опубликованное в Интернете на этой неделе, показывает, как новый пресет E, представленный в последней версии апскейлера, может привести к лучшему качеству, чем часто превосходящее DLAA, в определенных сценариях.

Сравнение, проведенное MxbenchmarkPC, показывает, что, хотя игра обычно выглядит размытой, независимо от того, используется ли TAA в собственном разрешении, DLSS или DLAA, модифицированная DLSS 3.7 в некоторых сценариях возвращает изображение более высокого качества, даже по сравнению с DLAA.

Позже в этом месяце Fallout 4 получит на ПК и консолях долгожданное обновление текущего поколения, которое принесет визуальные улучшения и режим производительности 60 FPS на консолях, поддержку Steam Deck, стабильность, моды, квесты и исправления ошибок на всех платформах и многое другое. Обновление также принесет несколько дополнительных бесплатных предметов Creation Club.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Kirill22092

Я может в глаза долблюсь, но где оно демонстрирует лучшее качество? Картинка с DLSS явно мыльнее, невооруженным глазом видно.

12
вупсич пупсич

Тоже замечаю, что dlss хуже.

2
longerr2007

Я тоже подслеповат и мне видится лучше TAA.

-2
jax baron

ну если всматриваться- то с длаа лучше.

2
Antoxanotdance

DLSS всегда мылит, но щас меня заминусуют и скажут что это не так, а DLAA лучшее сглаживание сейчас

-2
xz Dante

А разве фаллоут 4 есть возможность выбрать DLSS или DLAA? И насколько я помню там потолок фпс был 60 и он напрямую привязан к игровой физике.

1
Zick211

Ну мб чел разблокировал ограничение фпс+мод на физику.

0
Кей Овальд

Сглаживание лучше у DLSS, а вот картинка всё равно лучше у DLAA.

1
Garris1304

Зачем в этой игре ДЛСС? Совсем уже кукухой поехали?

1
dreamevil2067

где же лучше?

с дэлс явное мыло

0
Oscilograf

Хз, вглядывался, вглядывался, походу картинки только счетчиком фпс отличаются.

0
Bassota277

Серьезно?отлично же видно что длсс это мыло,в отличии от dlaa

0
A E

печальное мыло

-1
Spillik

По факту, тут всё мыло+сжатия ютуба. Ну, еще и гостинг есть.

0
Димка2010

владельцам топ видях с 4ХХХ серией надо же как-то оправдываться что они покупали их.

-2
real19911 Димка2010

причем тут карты 4000 серии, если длсс 3.7 работает на всех картах rtx

2
RaspyPierce

Неважно какой версии длсс, с ним всегда будет мыло. При его работе никак нельзя от него избавиться, это не магия. Тут скорее суть была в том, что с новым присетом мыла чуть меньше, чем на обычном длсс

-1