Свежий пакет HD-текстур для Fallout 4 переделывает всю броню и одежду ©

Моддер DoubleYou выпустил новый HD текстур-пак для Fallout 4, в котором переработаны все доспехи и одежда игры. DobleYou приложил немало усилий для создания этого пакета, и новые текстуры выглядят лучше, чем ванильные.



Если говорить более подробно, то моддер переработал все диффузные текстуры, добавив к ним дополнительные детали. Кроме того, DoubleYo переделал все карты нормалей, чтобы улучшить детализацию, и исправил ошибки ванильных текстур. Все шлемы, маски и очки, закрывающие лица, были переделаны с учетом прозрачности, чтобы можно было видеть лица. Кроме того, мододел улучшил эффекты спекулярного изображения и отображения окружения, а также добавил некоторые забытые вырезанные материалы.



Скачать этот мод можно отсюда. А ниже можете взглялнуть на несколько сравнительных скриншотов.