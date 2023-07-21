Fallout 4 10.11.2015
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Свежий пакет HD-текстур для Fallout 4 переделывает всю броню и одежду

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Procy_on
Новости

Моддер DoubleYou выпустил новый HD текстур-пак для Fallout 4, в котором переработаны все доспехи и одежда игры. DobleYou приложил немало усилий для создания этого пакета, и новые текстуры выглядят лучше, чем ванильные.

Если говорить более подробно, то моддер переработал все диффузные текстуры, добавив к ним дополнительные детали. Кроме того, DoubleYo переделал все карты нормалей, чтобы улучшить детализацию, и исправил ошибки ванильных текстур. Все шлемы, маски и очки, закрывающие лица, были переделаны с учетом прозрачности, чтобы можно было видеть лица. Кроме того, мододел улучшил эффекты спекулярного изображения и отображения окружения, а также добавил некоторые забытые вырезанные материалы.

Скачать этот мод можно отсюда. А ниже можете взглялнуть на несколько сравнительных скриншотов.

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