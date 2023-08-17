Впервые за 8 лет Fallout 4 продается без DRM ©

Сегодня в X GOG опубликовала загадочное сообщение, из которого следовало, что какая-то игра Bethesda скоро появится на платформе. Некоторые игроки ожидали увидеть Starfield, но оказалось, что речь идет о Fallout 4 в версии Game of the Year Edition, включающей все вышедшие дополнения.



Таким образом, впервые с момента выхода, т.е. с 10 ноября 2015 года, эту постапокалиптическую ролевую игру можно будет приобрести в издании без DRM, что для некоторых игроков является немаловажным аспектом. Чтобы еще больше стимулировать их к покупке, Fallout 4: GOTY сразу же получила скидку в GOG.



Вы можете приобрести ее со скидкой 75%. К сожалению, не сообщается, в течение какого времени будет действовать данное предложение (вероятно, в течение нескольких дней).

Судя по комментариям на вкладке Fallout 4 в GOG, сообщество более чем радо такому повороту событий. Это, конечно, неудивительно, ведь в итоге - несмотря на посредственные отзывы сразу после выхода - Fallout 4 получилась очень хорошей игрой, пусть и не оправдавшей ожиданий самых ярых поклонников серии.



Об этом свидетельствуют, например, отзывы игроков в Steam. За почти восемь лет Fallout 4 получила чуть более 315 тыс. из них, причем положительные отзывы составляют 83%. Хотя многие из них утверждают, что игра ближе к шутеру, чем к ролевой игре, множества развлечений и приятного геймплея вполне достаточно для того, чтобы большинство людей получили удовольствие от игры.



Немаловажно и то, что игра относительно продолжительна. В среднем прохождение основной сюжетной линии Fallout 4 занимает около 27 часов, но, пройдя все побочные задания и дополнения, это время можно легко увеличить до 100 и даже 200 часов.