Завораживающая природа окрестностей Сиэтла в новом трейлере Fallout: Cascadia

В честь выхода телесериала Fallout от Amazon Prime Video объединение фанатов Fallout выпустило новый трейлер Fallout: Cascadia, демонстрирующий прогресс в создании мирового окружения, и результат поражает - увиденное напоминает официальное DLC от Bethesda.
Трейлер демонстрирует захватывающие пейзажи послевоенного Сиэтла 2329 года - разрушенные городские руины, леса, болота и людские поселения. Были показаны как известные существа, включая болотников и когтей смерти, так и совершенно новые вроде косаток-мутантов.
Сюжет Fallout: Cascadia будет происходить через 40 лет после событий Fallout 4, а история расскажет о военном конфликте между Республикой Каскадии и Красными листьями в Сиэтле. Разработка мода длится с 2016 года и призвана не только добавить новое мировое пространство, но и исправить многие недостатки Fallout 4, такие как малая вариативность в диалогах и отсутствие навыков. Дата релиза проекта пока что неизвестна.
не плохо