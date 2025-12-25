Тодд Говард рассказал о планах Bethesda в отношении Fallout

Тодд Говард подлил масла в огонь разговоров о будущем франшизы Fallout. Глава Bethesda Game Studios сообщил, что полноценная команда работает над франшизой уже несколько месяцев, а успех сериала Amazon только укрепил убеждение компании в том, что это вселенная таит в себе огромный потенциал, заслуживающий тщательного и последовательного развития.

Однако это не означает, что в ближайшее время будет аннонсирована Fallout 5. В студии по-прежнему заняты другими проектами, а создание новой полноценной части франшизы — это огромный производственный вызов, который требует много времени. Betheda осознает, что фанаты возлагают на нее большие надежды, и, как следует из слов Ховарда, не намерена принимать поспешных решений.

Во-первых, я скажу, что, глядя на 76 [Fallout 76], мы никогда не прекращали разрабатывать Fallout. У нас уже давно есть полноценная команда, занимающаяся Fallout. Так что Fallout, как франшиза, — это то, над чем мы по-прежнему работаем больше всего. Сейчас большая часть нашей внутренней студии занимается The Elder Scrolls VI. Есть и другие проекты связанные с Fallout, о которых мы еще не говорили, но, знаете, всему свое время. Я понимаю, что фанаты нервничают: «Ну, а что еще? Что еще? Дайте нам что-нибудь!» Но, смотрите, мы работаем над чем-то, но нам не хочется торопиться. Время для разговоров еще придет, и мы хотим, чтобы для наших фанатов это было особенное событие.

Одно можно сказать наверняка. Fallout ждет светлое будущее, и его грандиозное возвращение — лишь вопрос времени. Для фанатов постапокалиптического мира это ясный сигнал — Пустошь еще не скоро забросят.