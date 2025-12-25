Тодд Говард рассказал о планах Bethesda в отношении Fallout

Тодд Говард подлил масла в огонь разговоров о будущем франшизы Fallout. Глава Bethesda Game Studios сообщил, что полноценная команда работает над франшизой уже несколько месяцев, а успех сериала Amazon только укрепил убеждение компании в том, что это вселенная таит в себе огромный потенциал, заслуживающий тщательного и последовательного развития.
Однако это не означает, что в ближайшее время будет аннонсирована Fallout 5. В студии по-прежнему заняты другими проектами, а создание новой полноценной части франшизы — это огромный производственный вызов, который требует много времени. Betheda осознает, что фанаты возлагают на нее большие надежды, и, как следует из слов Ховарда, не намерена принимать поспешных решений.
Во-первых, я скажу, что, глядя на 76 [Fallout 76], мы никогда не прекращали разрабатывать Fallout. У нас уже давно есть полноценная команда, занимающаяся Fallout. Так что Fallout, как франшиза, — это то, над чем мы по-прежнему работаем больше всего. Сейчас большая часть нашей внутренней студии занимается The Elder Scrolls VI. Есть и другие проекты связанные с Fallout, о которых мы еще не говорили, но, знаете, всему свое время. Я понимаю, что фанаты нервничают: «Ну, а что еще? Что еще? Дайте нам что-нибудь!» Но, смотрите, мы работаем над чем-то, но нам не хочется торопиться. Время для разговоров еще придет, и мы хотим, чтобы для наших фанатов это было особенное событие.
Одно можно сказать наверняка. Fallout ждет светлое будущее, и его грандиозное возвращение — лишь вопрос времени. Для фанатов постапокалиптического мира это ясный сигнал — Пустошь еще не скоро забросят.
Отключите 76 от онлайна, верните нормальный V.A.T.S. и jet с замедлением времени и этого будет более чем достаточно. И можете TES 6 и Fallout 5 разрабатывать хоть до 35 года
Если у вас главная часть - 76, а сериал ХОРОШИЙ, ничего франшизу не ждёт. Лучше б она на самом деле после тактикс померла, чем так позориться // Александр Ковалёв
Todd Howard - professional peace da ball
Четверка в целом не плохая, даже элемент строительства не назвал бы лишним. Просто подали не правильно.
По мне единственный минус, это основной сюжет. Опять куда то торопят, "быстрее найди сына, быстрее найди отца, быстрее победи алдуина."
Может это личная придирка, но я всегда считал подобные игры песочницами и такого рода сюжеты мне никогда не нравились. // Петр Дмитриев
О да
Зебс было когда 4 анонсировали. Тишина-тишина а потом бац и Эй! Мы вам фолычь 4 анонсирует через месяц покупайте... а 76 пошла нафиг