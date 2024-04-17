Зрители сериала Fallout нашли намек на дату анонса пятой части

Сообщество геймеров уже давно ждет новостей о полноценном продолжении серии Fallout. С момента релиза Fallout 4 серия заметно застопорилась, сначала на мобильном спин-оффе, затем в многопользовательском проекте и, наконец, в недавно вышедшем сериале с живыми актерами. Экранизация, к удивлению, получила восторженные отзывы и наконец-то вернула интерес пользователей к франшизе. Однако это еще не все. Судя по всему, в сериале были найдены намеки на скорый анонс Fallout 5.
Зрителям сериала во время просмотра удалось отыскать еще один рабочий телефонный номер. Если прошлая подобная находка была забавной страшилкой, то новая получилась гораздо интереснее. Пользователям удалось выяснить, что если отправить на секретный номер SMS-сообщение, через какое-то время приходит ответ от компании Vault-Tec. В сообщении говорится следующее:
"Спасибо, что написали в Vault-Tec. Следующая встреча назначена через 33 недели, пожалуйста, ждите!"
Совершенно неожиданно компания сообщает, что через 33 недели она снова выйдет на связь. Это может означать что угодно. Но большинство зрителей и фанатов игры пришли к выводу, что это первый официальный намек на продолжение Fallout.
Уже 29 ноября 2024 года пользователей ждет полноценный анонс Fallout 5. Учитывая слова Тодда Говарда, сама игра выйдет только после релиза Elder Scrolls 6.
Какая ф5 люди)) они наверное тес6 еще не начали делать, пока филя дрюкает тода за калфилд
Начали, причём лично заявляли не так давно, что уже обкатывают ранние билды игры, а значит идейный базис игры уже сформирован и на разработку, при условии наличия собственного движка и большого штата разрабов - уйдет еще года 3 где-то.
Fallout 4 аж почти 10 лет, но так его и не прошёл, как и Skyrim.
Ну Скайрим определенно зря, да основная сюжетка сильно провисает, но ведь побочные квесты от гильдий или городов почти все отличные. Я вот сдулся на попытке его перепройти, но когда-то добью.
А вот Фол4 действительно сложно проходить т.к. в определенный момент сюжет превращается в полную дичь, при этом остается скучным, а побочные задания оригинальностью не отличаются и по большей части сконцентрированы на фарме.
Ну у меня скорее из-за обилия контента не получается, то моды тестить, чуть по греешь, возвращаешь, а там куча исправлений не старые моды и плдс новые, и опять по кругу. Читал, что Skyrim многие проходят именно частично, типо отыгрывают лишь то, что захотелось, а потом начинают новую игру, но уже проходят с учётом других побочных, чтобы не завязнуть в контенте. В Fallout 4 контента меньше, хотелось конечно собрать своё поселение, но в итоге забил, потратил время на обустройство убежища, так проще, дальше завис в Фар Харбор.
P.S. Помню первое время думал, что квесты Престона Гарви конечные и за них что-то дадут, но потом понял, что это развод.
Fallout 4 два раза прошел. Первый раз 160 часов наиграл, второй 240 часов, более детально.
У меня геймтайм по Steam огромный с учётом вышеуказанного времени, так как тестил моды, плюс тоже детально все изучал. После сериала прям захотелось даже пройти ещё раз 3, продолжить 4 ну и попробовать все же New Vegas, возможно, 3 и NV даже без модов, чтобы опять не застрять на кучу часов тестов, ну и как бы заценить канон, разве что, только на персонажей поставить. В 4 я играл сначала без модов и по мере появления уже ставил их, поэтому прям ощущения, что часть атмосферы потеряна нет, а вот 3 первый раз проходил без модов, NV не понравился по маленькой карте, также, была проблема с модами, пришлось часть переписывать, как в случае со Skyrim, но многие все равно конфликтовали.
Анонсируют, а выйдет лет через 10. Учитывая что ТЕС 6 на горизонте не видно даже
Так к франшизе интерес у десятков тысяч людей есть, судя по активности мододелов, это разработчики на франшизу нефритовый жезл положили и штампуют какую-то шляпу.
Это намёк на анонс нового сезона сериала, "гении".
очень громкое заявление
скорее "Ф5 когда-то выйдет"
Ну все, сейчас пойдут шизотеории по ф5 на основе сериала, как гoвнo по трубам...
Слышь, купи Fallout !
Им лет 5, в лучшем случае, ещё ТЕС6 делать, а о Фоллаче новом можно и не зареказаться ещё лет 10. Тут либо Тоддлер перестал выпендриваться и позволил другой студии сделать ещё один Нью Вегас, либо, что вероятнее, ремастер Фоллача 3, который был в сливах документов, когда Майки по судам ходили. Либо просто новое дополнение к Ф76
Как они догадываются что надо звонить и смсить на номера из сериала? Я там вообще при просмотре ни на какие номера внимания не обращал
Настолько секретный номер, что его нет в блоге, и возможно в самом сериале.