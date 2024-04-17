Зрители сериала Fallout нашли намек на дату анонса пятой части

Сообщество геймеров уже давно ждет новостей о полноценном продолжении серии Fallout. С момента релиза Fallout 4 серия заметно застопорилась, сначала на мобильном спин-оффе, затем в многопользовательском проекте и, наконец, в недавно вышедшем сериале с живыми актерами. Экранизация, к удивлению, получила восторженные отзывы и наконец-то вернула интерес пользователей к франшизе. Однако это еще не все. Судя по всему, в сериале были найдены намеки на скорый анонс Fallout 5.

Зрителям сериала во время просмотра удалось отыскать еще один рабочий телефонный номер. Если прошлая подобная находка была забавной страшилкой, то новая получилась гораздо интереснее. Пользователям удалось выяснить, что если отправить на секретный номер SMS-сообщение, через какое-то время приходит ответ от компании Vault-Tec. В сообщении говорится следующее:

"Спасибо, что написали в Vault-Tec. Следующая встреча назначена через 33 недели, пожалуйста, ждите!"

Совершенно неожиданно компания сообщает, что через 33 недели она снова выйдет на связь. Это может означать что угодно. Но большинство зрителей и фанатов игры пришли к выводу, что это первый официальный намек на продолжение Fallout.

Уже 29 ноября 2024 года пользователей ждет полноценный анонс Fallout 5. Учитывая слова Тодда Говарда, сама игра выйдет только после релиза Elder Scrolls 6.