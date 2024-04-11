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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.4 1 289 оценок

Fallout 76 стала бесплатной на неделю

Simple Jack
Новости

Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах. Опробовать игру можно до 18 апреля. Пользователям из РФ понадобится аккаунт другого региона из-за ухода Bethesda с российского рынка.

Весь прогресс, полученный во время пробного периода, можно будет перенести в полную версию игры, которая получила 80% скидку.

Fallout 76 — многопользовательская игра во вселенной постапокалиптической RPG. MMO подверглась массе критики во время релиза, после чего Bethesda долгое время пыталась исправить все ошибки и добавляла новый контент.

Акция приурочена к выходу сериала Fallout от Amazon Prime. Первые эпизоды понравились критикам — шоу получило 72 балла из 100 на Metacritic. Сериал называют одной из лучших игровых адаптаций.

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-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Footmob

Всегда думал, что Fallout 76 и так бесплатная игра... Платить за MMORPG гриндилку...Нет, спасибо.

-1
Oscilograf

Опробовал еще пару лет назад. Уныло.

-2
MaxxHouse303

Лучшеб в эпике раздали уже.

-2
Mazaxati

Извиняюсь, а в это дерьмо кто-то играет ещё? Я помню в М.Видео была акция, купи джостик и эту игру тебе дадут бесплатно =D

-9
вупсич пупсич

Онлайн оч большой, особенно сейчас на ивентах до 16 числа. Сервера забитые и лагают даже.
Там многое изменилось. Но как только ты соберешь мету и пройдешь сюжет, делать нечего. Но собирать мету процесс не самый быстрый.

4
Raphtallia

Ну вообще сейчас игра вполне норм стала. Не стоит думать о ней как о том, что было на старте.

10