Fallout 76 стала бесплатной на неделю

Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах. Опробовать игру можно до 18 апреля. Пользователям из РФ понадобится аккаунт другого региона из-за ухода Bethesda с российского рынка.
Весь прогресс, полученный во время пробного периода, можно будет перенести в полную версию игры, которая получила 80% скидку.
Fallout 76 — многопользовательская игра во вселенной постапокалиптической RPG. MMO подверглась массе критики во время релиза, после чего Bethesda долгое время пыталась исправить все ошибки и добавляла новый контент.
Акция приурочена к выходу сериала Fallout от Amazon Prime. Первые эпизоды понравились критикам — шоу получило 72 балла из 100 на Metacritic. Сериал называют одной из лучших игровых адаптаций.
Всегда думал, что Fallout 76 и так бесплатная игра... Платить за MMORPG гриндилку...Нет, спасибо.
Опробовал еще пару лет назад. Уныло.
Лучшеб в эпике раздали уже.
Извиняюсь, а в это дерьмо кто-то играет ещё? Я помню в М.Видео была акция, купи джостик и эту игру тебе дадут бесплатно =D
Онлайн оч большой, особенно сейчас на ивентах до 16 числа. Сервера забитые и лагают даже.
Там многое изменилось. Но как только ты соберешь мету и пройдешь сюжет, делать нечего. Но собирать мету процесс не самый быстрый.
Ну вообще сейчас игра вполне норм стала. Не стоит думать о ней как о том, что было на старте.