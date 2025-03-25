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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 544 оценки

Художественному руководителю Fallout 76 пришлось побороться за масштабный мир игры

butcher69 butcher69

Fallout 76 — одна из самых обсуждаемых игр в истории Bethesda, но её создание не обошлось без трудностей. Художественный руководитель игры, Нейт Перкипайл, вспомнил, как ему пришлось отстаивать идею о гигантской карте, которая в итоге оказалась больше, чем у Skyrim.

Перкипайл сразу понял, что для игры, где игроки будут проводить много времени, необходим масштабный мир. Однако идея создания карты такого размера вызывала опасения у разработчиков. Он объяснил:

Я знал, что это игра, в которой люди будут проводить много времени, и я хотел передать эпическое ощущение дикой природы Западной Вирджинии.

Сложности начались с того, что Bethesda не сразу поддержала его замысел. Однако, несмотря на это, он смог добиться нужного результата, и мир Fallout 76 стал действительно масштабным.

Хотя старт игры был непростым, с критикой по поводу множества багов и недостатков, положительные отклики по поводу карты помогли проекту обрести признание. Перкипайл вспомнил:

Хотя запуск игры был непростым, людям понравилась карта. Было приятно услышать: "Эй, эта игра отстой, но карта довольно крутая". Я справился со своей работой.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
opexdisturbed

Это мы сейчас должны сделать вид, что забыли о том, что эта гигантская карта была абсолютно пустой?! И что из-за этого и багов ее перекупы продавали за 1$

0
MariusVi

не была она пустой. за доллал продавали бесплатные ключи с амазон прайма

1
goodneighbor

Купил ключ в тогда еще живом лаунчере от Беседки за 400₽ - можно сказать, что игра окупилась 😁

0
ZAUSA
"Эй, эта игра отстой, но карта довольно крутая". Я справился со своей работой.

Ложка меда в...

0
goodneighbor

76 как полу-мммо лутер-шутер с событиями в принципе норм, но как Фоллаут это треш и ужас.

0
0ncnjqybr

Лучше б поборолся за норм сюжет и сингловую версию.

0
PICTURE ORGANIC

Так он именно за карту отвечал, я так понимаю. С понтом, "Я молодец, а остальные "321ы"!

0