Художественному руководителю Fallout 76 пришлось побороться за масштабный мир игры

Fallout 76 — одна из самых обсуждаемых игр в истории Bethesda, но её создание не обошлось без трудностей. Художественный руководитель игры, Нейт Перкипайл, вспомнил, как ему пришлось отстаивать идею о гигантской карте, которая в итоге оказалась больше, чем у Skyrim.

Перкипайл сразу понял, что для игры, где игроки будут проводить много времени, необходим масштабный мир. Однако идея создания карты такого размера вызывала опасения у разработчиков. Он объяснил:

Я знал, что это игра, в которой люди будут проводить много времени, и я хотел передать эпическое ощущение дикой природы Западной Вирджинии.

Сложности начались с того, что Bethesda не сразу поддержала его замысел. Однако, несмотря на это, он смог добиться нужного результата, и мир Fallout 76 стал действительно масштабным.

Хотя старт игры был непростым, с критикой по поводу множества багов и недостатков, положительные отклики по поводу карты помогли проекту обрести признание. Перкипайл вспомнил:

Хотя запуск игры был непростым, людям понравилась карта. Было приятно услышать: "Эй, эта игра отстой, но карта довольно крутая". Я справился со своей работой.