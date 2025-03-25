Художественному руководителю Fallout 76 пришлось побороться за масштабный мир игры

Fallout 76 — одна из самых обсуждаемых игр в истории Bethesda, но её создание не обошлось без трудностей. Художественный руководитель игры, Нейт Перкипайл, вспомнил, как ему пришлось отстаивать идею о гигантской карте, которая в итоге оказалась больше, чем у Skyrim.
Перкипайл сразу понял, что для игры, где игроки будут проводить много времени, необходим масштабный мир. Однако идея создания карты такого размера вызывала опасения у разработчиков. Он объяснил:
Я знал, что это игра, в которой люди будут проводить много времени, и я хотел передать эпическое ощущение дикой природы Западной Вирджинии.
Сложности начались с того, что Bethesda не сразу поддержала его замысел. Однако, несмотря на это, он смог добиться нужного результата, и мир Fallout 76 стал действительно масштабным.
Хотя старт игры был непростым, с критикой по поводу множества багов и недостатков, положительные отклики по поводу карты помогли проекту обрести признание. Перкипайл вспомнил:
Хотя запуск игры был непростым, людям понравилась карта. Было приятно услышать: "Эй, эта игра отстой, но карта довольно крутая". Я справился со своей работой.
Это мы сейчас должны сделать вид, что забыли о том, что эта гигантская карта была абсолютно пустой?! И что из-за этого и багов ее перекупы продавали за 1$
не была она пустой. за доллал продавали бесплатные ключи с амазон прайма
Купил ключ в тогда еще живом лаунчере от Беседки за 400₽ - можно сказать, что игра окупилась 😁
Ложка меда в...
76 как полу-мммо лутер-шутер с событиями в принципе норм, но как Фоллаут это треш и ужас.
Лучше б поборолся за норм сюжет и сингловую версию.
Так он именно за карту отвечал, я так понимаю. С понтом, "Я молодец, а остальные "321ы"!