Свежий ролик Fallout 76 посвятили обновлению Skyline Valley, в котором появятся новые локации, монстры и многое другое

Fallout 76 продолжает развиваться с каждым новым обновлением, и Bethesda, похоже, не собирается сбавлять обороты в ближайшем будущем. Новое превью разработчиков дает нам возможность взглянуть на предстоящее расширение Skyline Valley, подробности о котором можно узнать в видео ниже.
В расширении Skyline Valley появится множество новых областей, которые значительно расширят дальние уголки карты Fallout 76. От Заброшенного конвоя до реки Шенандоа и туннеля Мэри Рок - в этом расширении есть что исследовать и проверить. Кроме того, вас ждет таинственное хранилище 63 и новая квестовая линия с участием NPC по имени Хьюго Штольц, который сыграет ключевую роль в дальнейшем повествовании.
Кроме того, в игре появились погодные эффекты, например, освещение, а также новые типы врагов, такие как штормовые голиафы и вурдалаки, которых можно увидеть бродящими по карте. Skyline Valley, похоже, предлагает значимый контент, и разработчик планирует выпустить обновление где-то в июне.