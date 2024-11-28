За 6 лет Fallout 76 привлекла 21 миллион игроков

Fallout 76, одна из самых противоречивых игр в серии Fallout официально достигла более 21 миллиона игроков. Fallout 76 впервые вышла в 2018 году. Игра на релизе была довольно глючной (как и многие игры Bethesda), но теперь она в гораздо лучшем состоянии. Создатели также воспользовались ситуацией, чтобы обратиться с просьбой к фанатам рассмотреть возможность номинации Fallout 76 на премию "Любимое дитя" в Steam Award.

Чтобы отпраздновать эту новость, они теперь работают над внесением дополнительных изменений в игровые системы и комплекты игроков, которые были введены в обновлении Locked & Loaded. Кроме того, 3 декабря выйдет новое обновление для Fallout 76. Это обновление называется Gleaming Depths, оно вводит в игру совершенно новый рейд, а также питомцев C.A.M.P., легендарных персонажей с четырьмя звёздами, звания игроков и другие улучшения качества жизни в игре. Команда опубликовала несколько отрывков из обновления Gleaming Depths, где они показали некоторых питомцев, которых вы сможете иметь в своей C.A.M.P.

В сообщении в блоге они заканчивают своё заявление словами:

На протяжении этих шести лет сообщество всегда было на переднем крае наших мыслей при внедрении изменений и представлении нового контента. Мы не можем достаточно отблагодарить вас за ваш вклад и поддержку! Мы с нетерпением ждём, как сообщество Fallout 76 внесёт свой вклад в игру в ближайшие годы.