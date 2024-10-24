Fallout 76 наконец-то получит рейд в эндгейме в стиле MMO

Сегодня Bethesda Game Studios поделилась очень интересными новостями для игроков Fallout 76 в рамках трансляции Fallout Day. Игра получит свой первый полноценный рейд в стиле MMO, Мерцающие глубины, с декабрьским обновлением. Он был описан как таинственная подземная исследовательская лаборатория, расположенная в Шлаковой бездне, где Анклав когда-то изучал радиоактивный ультрацит.

Игроки, которые осмелятся отправиться в Мерцающие глубины, узнают, почему лаборатория была заброшена, и сразятся с чудовищами и ботами, которые остались в зараженной радиацией лаборатории, в пяти сложных схватках. Для прохождения Мерцающих глубин потребуется отряд из четырех хорошо экипированных игроков Fallout 76. Финальная схватка, Ультрацитовый ужас, была описана как самый большой босс в игре и, возможно, во всей франшизе. Игра также будет обновлена, чтобы позволить создание четырехзвездочного легендарного снаряжения, которое, безусловно, поможет в рейде.

Более того, по просьбе сообщества, с обновлением появятся питомцы. Для начала Bethesda добавит двух самых любимых питомцев: собаку и кошку. Эти верные питомцы будут обитать в вашем C.A.M.P. и могут взаимодействовать со специальной мебелью для питомцев, например, с кучей костей для собаки. Игроки, конечно, могут гладить их и настраивать аксессуары, такие как ошейники.

Наконец, Bethesda напомнила всем, что игровые персонажи Гули все еще появятся в начале 2025 года. Гули будут невосприимчивы к радиационному урону; на самом деле, радиация будет лечить их и даже открывать некоторые уникальные способности. У них не будет показателя голода или жажды. Вместо этого Гули должны следить за новым показателем дикости, хотя превращение в дикого на некоторое время может оказаться полезным. Гули также получат некоторые особые карты перков. Но есть и недостатки: некоторые фракции не очень хорошо относятся к Гулям, хотя есть способы обмануть их.