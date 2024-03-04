Компания Jones Soda CO выпустит Ядер-Колу Победа из Fallout: New Vegas

В связи с началом активной PR-кампании сериала Fallout компания Jones Soda представила реальное воплощение напитка Ядер-Кола Победа (Nuka Cola: Victory) со вкусом персика и манго. Напиток будет продаваться на торговых площадках Amazon.com стоимостью 24.99$ (~2300 рублей) за комплект из 4 стеклянных бутылок.

Впервые этот напиток появился в Fallout: New Vegas как пример регионального напитка, разработанного специально для западного побережья США, а в дальнейшим Ядер-Кола Победа появляется в Nuka World, дополнении для Fallout 4. Неизвестно, появится ли этот напиток в сериале Fallout, но, судя по тому, что для коллаборации был выбран именно этот вкус, возможно ему достанется какая-то роль в сюжете.

Сериал Fallout выйдет 12 апреля 2024 года.