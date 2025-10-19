ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 427 оценок

Obsidian поздравила фанатов Fallout: New Vegas с 15-летием игры

monk70 monk70

Прошло пятнадцать лет с момента выхода Fallout: New Vegas. Несмотря на такой возраст, видеоигра Obsidian и Bethesda до сих пор считается лучшей частью всей франшизы, настолько, что даже вдохновила на второй сезон сериала Fallout на Amazon Prime, который выйдет в декабре.

В социальных сетях разработчики Obsidian Entertainment опубликовали поздравление всем фанатам игры, которые на протяжении всех 15 лет исследовали пустошь Мохаве.

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода Fallout: New Vegas. С 2010 года игроки исследовали пустошь Мохаве, где бесчисленные курьеры прошли по одной и той же дороге, каждый из которых создал свою собственную историю. Спасибо, что все эти годы поддерживали дух игры. Да здравствует Нью-Вегас!
Господин Никто

текущий бездарный синеволосый костяк никакого отношения к Нью Вегасу не имеет

8
ratte88

Я бы их бездарными не назвал. В той же абобе сюжет и лор отлично прописаны. Проблема, что к ним соевые агенты пробрались. Ложка дёгтя в бочке с мёдом.

3
Who am I really ratte88
Я бы их бездарными не назвал. В той же абобе сюжет и лор отлично прописаны
2
Mad_cloud

Как по мне лучшая часть

5
Gorthlaur

Могли бы ремастер сделать, но нет

2
Din Printer

Могли бы ремейк уже сделать,но увы нет.Игре 15 лет.

1
Vurdalak

Obsidian - сосет чучуть сейчас

1
RoboB
Спасибо, очень приятно. 😒

1
Кей Овальд

Ой, да вы-то, нынешние, тут причём вообще?

saa0891

Жаль что такой шедевр (и ДЛС были классные) уже вряд ли когда ещё сделают.