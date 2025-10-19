Obsidian поздравила фанатов Fallout: New Vegas с 15-летием игры

Прошло пятнадцать лет с момента выхода Fallout: New Vegas. Несмотря на такой возраст, видеоигра Obsidian и Bethesda до сих пор считается лучшей частью всей франшизы, настолько, что даже вдохновила на второй сезон сериала Fallout на Amazon Prime, который выйдет в декабре.

В социальных сетях разработчики Obsidian Entertainment опубликовали поздравление всем фанатам игры, которые на протяжении всех 15 лет исследовали пустошь Мохаве.

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода Fallout: New Vegas. С 2010 года игроки исследовали пустошь Мохаве, где бесчисленные курьеры прошли по одной и той же дороге, каждый из которых создал свою собственную историю. Спасибо, что все эти годы поддерживали дух игры. Да здравствует Нью-Вегас!