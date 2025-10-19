Obsidian поздравила фанатов Fallout: New Vegas с 15-летием игры

Прошло пятнадцать лет с момента выхода Fallout: New Vegas. Несмотря на такой возраст, видеоигра Obsidian и Bethesda до сих пор считается лучшей частью всей франшизы, настолько, что даже вдохновила на второй сезон сериала Fallout на Amazon Prime, который выйдет в декабре.
В социальных сетях разработчики Obsidian Entertainment опубликовали поздравление всем фанатам игры, которые на протяжении всех 15 лет исследовали пустошь Мохаве.
Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода Fallout: New Vegas. С 2010 года игроки исследовали пустошь Мохаве, где бесчисленные курьеры прошли по одной и той же дороге, каждый из которых создал свою собственную историю. Спасибо, что все эти годы поддерживали дух игры. Да здравствует Нью-Вегас!
текущий бездарный синеволосый костяк никакого отношения к Нью Вегасу не имеет
Я бы их бездарными не назвал. В той же абобе сюжет и лор отлично прописаны. Проблема, что к ним соевые агенты пробрались. Ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Как по мне лучшая часть
Могли бы ремастер сделать, но нет
Могли бы ремейк уже сделать,но увы нет.Игре 15 лет.
Obsidian - сосет чучуть сейчас
Спасибо, очень приятно. 😒
Ой, да вы-то, нынешние, тут причём вообще?
Жаль что такой шедевр (и ДЛС были классные) уже вряд ли когда ещё сделают.