Тодд Говард официально подтвердил, что сериал Fallout является каноном и его события происходят после New Vegas

Зрителям и поклонникам сериала Fallout больше не стоит гадать о каноничности этой экранизации. События шоу не происходят в альтернативной или оторванной реальности, как могло показаться при его просмотре. Сериал напрямую связан с основными играми франшизы, и его сюжет тесно вплетен в общую историю. Теперь это официально подтвердил руководитель студии Bethesda и создатель последних частей, Тодд Говард.
В разговоре с журналистами из IGN геймдизайнер подтвердил каноничность событий сериала Fallout от Amazon. По его словам, это история теперь является частью масштабной франшизы, которая описывает уникальный постапокалиптический мир. Кроме того, Говард добавил, что события сериала разворачиваются уже после финала Fallout: New Vegas.
Как отмечает Тодд Говард, связь с New Vegas была задумана создателями с самого начала. Еще на ранних этапах производства шоуранеры предложили взорвать знаменитое поселение Шейди Сэндс. Сперва такая задумка шокировала его, но затем он понял, что такой момент послужит отличным катализатором для главных героев экранизации.
По словам Говарда, шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет пришли к нему с идеей взорвать Shady Sands, что, по словам Говарда, поначалу шокировало его. Но это событие послужит катализатором для главных героев сериала Fallout, и шоураннеры работали с Говардом и командой Bethesda, чтобы обеспечить соответствие с играми.
Это будет довольно сильный сюжетный момент, на котором многое завязано. Но для тех, кого смущает, как город может быть взорван к моменту действия сериала, Говард объясняет, что все детали временной шкалы должны совпадать.
— говорит Тодд Говард.
Мы тщательно следим за хронологией. В некоторых местах может возникнуть небольшая путаница. Но все, что случилось в предыдущих играх, включая New Vegas, произошло. Мы очень внимательно относимся к этому. Все, что я могу сказать, - это то, что мы затягиваем нити, но бомбы падают сразу после событий New Vegas.
— заключил разработчик.
Напомним, ранее фанаты отыскали в сериале намеки на скорый анонс Fallout 5.
очень тщательна ага, забыть где каком году происходят события одной из игр!
И тут вышел второй сезон....)
Как они подорвали Шэйди Сэндс до событий Нью Вегаса - Тодд такой Тодд.. Следит он за хронологией ага.. Тодд обнови комп - глядишь и хронология раскроется.
В каком месте они Шэйди Сэндс до событий Вегаса взорвали?
Тебе русским языком написано ПОСЛЕ. Читать разучился?
Так что купите скайрим.
кстати именно после сериала мне захотелось переиграть в Вегас, а не в какую-то другую, сериал мне больше напомнил о Вегасе
Вегас, Вегас никогда не меняется,
Да там отсылок море на НВ. Показали даже хозяина Сьерра Мадре и Большой Горы.
"Мы не в состоянии прописать крупные города и сильные группировки, поэтому грохнем Шейди Сандс"
Как сделали до этого с Анклавом и БС, а 8-ое убежище, Рино, Реддинг, Сан-Франциско вообще вытерли из истории...
Беседка бесит тем, что концовка второго фоллаута, это крыпные города и поселения на западном побережье с технологиями, бытом и в принципе налаженной жизнью. А начиная с третьего это тотальная разруха и упадок без перспективы.
В состоянии они прописать все это, проблема в том что им лень и они делают как попало, типа "и так сойдет"
В итоге вместо полноценных городов мы видим хутора на 3.5 дома с десятком бичей. В лучшем случае с десятком
Что считать мне каноном - я сам решу, так Тодду и передайте.
Получается после Нью Вегаса ули стали гладкокожими?
сериал является повесточной блевотиной
Чего ? Ты видимо его даже не смотрел )
Да где там повестка? Разве что сослуживица Максимуса выглядит по-лейсбиски, но думаю настоящие солдатки вряд ли выглядят, как супермодели. К тому же в сериале нигде не было ничего сказано о её ориентации.
Ты видимо ослеп на оба глаза когда смотрел.
Он тролль, и поддерживают его егоде бот аккаунты. Рекомендую медераторам обратить на него внимание.
баба с усиками в братстве стали не повестка? может сюжетный ход но выглядит сомнительно.