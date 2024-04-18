Тодд Говард официально подтвердил, что сериал Fallout является каноном и его события происходят после New Vegas

Зрителям и поклонникам сериала Fallout больше не стоит гадать о каноничности этой экранизации. События шоу не происходят в альтернативной или оторванной реальности, как могло показаться при его просмотре. Сериал напрямую связан с основными играми франшизы, и его сюжет тесно вплетен в общую историю. Теперь это официально подтвердил руководитель студии Bethesda и создатель последних частей, Тодд Говард.

В разговоре с журналистами из IGN геймдизайнер подтвердил каноничность событий сериала Fallout от Amazon. По его словам, это история теперь является частью масштабной франшизы, которая описывает уникальный постапокалиптический мир. Кроме того, Говард добавил, что события сериала разворачиваются уже после финала Fallout: New Vegas.

Как отмечает Тодд Говард, связь с New Vegas была задумана создателями с самого начала. Еще на ранних этапах производства шоуранеры предложили взорвать знаменитое поселение Шейди Сэндс. Сперва такая задумка шокировала его, но затем он понял, что такой момент послужит отличным катализатором для главных героев экранизации.

По словам Говарда, шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет пришли к нему с идеей взорвать Shady Sands, что, по словам Говарда, поначалу шокировало его. Но это событие послужит катализатором для главных героев сериала Fallout, и шоураннеры работали с Говардом и командой Bethesda, чтобы обеспечить соответствие с играми.

Это будет довольно сильный сюжетный момент, на котором многое завязано. Но для тех, кого смущает, как город может быть взорван к моменту действия сериала, Говард объясняет, что все детали временной шкалы должны совпадать.

— говорит Тодд Говард.

Мы тщательно следим за хронологией. В некоторых местах может возникнуть небольшая путаница. Но все, что случилось в предыдущих играх, включая New Vegas, произошло. Мы очень внимательно относимся к этому. Все, что я могу сказать, - это то, что мы затягиваем нити, но бомбы падают сразу после событий New Vegas.

— заключил разработчик.

Напомним, ранее фанаты отыскали в сериале намеки на скорый анонс Fallout 5.