Тодд Говард опроверг полное уничтожение НКР в сериале Fallout

Сериал Fallout шокировал фанатов серии Fallout тем, как в проекте представлена Новая Калифорнийская Республика, фигурировавшая до этого в Fallout 2 и Fallout: New Vegas - вместо гегемонии на территории Северной Калифорнии Республика выглядит как дезорганизованное ополчение, осевшая в заброшенной обсерватории Гриффита.



Причина такого состояния НКР вполне ясна - фракция потеряла влияние после ядерного взрыва в столице, однако фанаты были обеспокоены тем, что такая огромная организация словно перестала существовать, ведь в НКР входил не только Шэйди Сэндс, но ещё и такие крупные города как Хаб и Город Убежище.

Как оказалось, уничтожение Шэйди Сэндс и потеря Республикой исконной территории не стали полным концом для НКР; В рамках интервью изданию IGN Тодд заявил, что фанаты наверняка смогут увидеть НКР ещё раз:

При создании Fallout мы всегда придерживаемся локального подхода. Мы с осторожностью относимся к тому, что происходит в других частях мира. И мы всегда придерживаемся той точки зрения, что связб - это сложная задача. Обратите внимание, если вы посмотрите на предысторию, то увидите, что НКР - это организация и группа широкого профиля не только в Калифорнии, но и в других местах. Итак, шоу посвящено этому периоду времени и этой группе, и это то, что мы можем сказать прямо сейчас. Но я не думаю, что вы слышите об НКР в последний раз.

Исходя из слов господина Говарда сериал действительно показывает уничтожение в Северной Калифорнии, но только в ней - фракция ещё может существовать в других частях Америки.