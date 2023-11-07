Сиквел Fantasian в производстве? Автор серии Final Fantasy намекнул на начало работы над новым проектом

Хиронобу Сакагути, разработчик-ветеран, которому мы обязаны сагой Final Fantasy, намекнул на начало работы над новым проектом, хотя на данный момент не сообщил о нем никаких подробностей.

Как сообщает VGC, подтверждением тому служит сообщение Сакагути в X | Twitter, в котором он утверждает, что посетил японский храм, чтобы помолиться о начале своего нового проекта.

Святилище Исэ-дзингу. Я поблагодарил храм за начало моего нового проекта и за мое хорошее здоровье во время медицинского обследования.

Последней игрой Сакагути была JRPG Fantasian, вышедшая на Apple Arcade в апреле 2021 года, где она в настоящее время доступна эксклюзивно, хотя недавно в Steam были обнаружены подсказки, намекающие на предстоящий выпуск версии для ПК.

В интервью IGN Japan, опубликованном в феврале, Сакагути заявил, что действительно заинтересован в портировании Fantasian и, возможно, даже в сиквеле, который вполне может быть новым проектом, упомянутым в этом посте. Посмотрим.