Square Enix удалила защиту Denuvo из Fantasian: Neo Dimension

Сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии JRPG Fantasian: Neo Dimension, в котором удалила защиту Denuvo. Как это обычно бывает с играми Square Enix, издатель удалил защиту спустя 6 месяцев после релиза игры.

Fantasian: Neo Dimension - приключенческая ролевая игра от создателя серии Final Fantasy. Главный герой по имени Лео пускается на розыски отца, но после мощного взрыва попадает в альтернативное измерение - "Машинное царство". Лео помнит лишь о девушке Кине, которая в силах возвратить его в "Человеческое царство". Ему предстоит отправиться в странствие, чтобы вернуть утраченную память, и при этом попытаться открыть для себя тайну мистической инфекции, поглощающей человечество.

Fantasian: Neo Dimension доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.