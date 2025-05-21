Square Enix удалила защиту Denuvo из Fantasian: Neo Dimension

Сегодня компания Square Enix выпустила новое обновление для PC-версии JRPG Fantasian: Neo Dimension, в котором удалила защиту Denuvo. Как это обычно бывает с играми Square Enix, издатель удалил защиту спустя 6 месяцев после релиза игры.
Fantasian: Neo Dimension - приключенческая ролевая игра от создателя серии Final Fantasy. Главный герой по имени Лео пускается на розыски отца, но после мощного взрыва попадает в альтернативное измерение - "Машинное царство". Лео помнит лишь о девушке Кине, которая в силах возвратить его в "Человеческое царство". Ему предстоит отправиться в странствие, чтобы вернуть утраченную память, и при этом попытаться открыть для себя тайну мистической инфекции, поглощающей человечество.
Fantasian: Neo Dimension доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.
Видимо с продажами этой японщины совсем швах.
Впервые слышу об игре
Опередил меня...
Блин, а об этих играх впервые слышу. Square enix на всю свою дресню антипиратку ставит? Просто как по мне эта индюшатина в антипиратке и не нуждается особо.
Мне кажется ей пиратство даже на пользу
Прикольно, я первый раз об игре услышала. денова - хорошая реклама. Нужно будет глянуть, на какой на этот раз шлак они накатили денуву.
P.S. Посмотрела геймплейный видос. Нет, такое я скачивать не буду.
Они на полном серьезе накатили денуву на игру для мобилок
Вот блин, а я так хотел купить)
Ну может сейчас хоть кто то поиграет.
Денуво всё-ж со своей задачей (частично) справляется- ты в первые слышишь об этих играх, только после того как защиту снимают.
Что это вообще за игра ? Лучше убрали этот хлам из спаржи галактики.