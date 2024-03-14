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Far Cry 23.03.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Песочница
8.9 2 266 оценок

Far Cry представляет официальный трейлер в честь своего двадцатилетия

KAMA33
Новости

Франшиза Far Cry включает в себя ряд игр с открытым миром от первого лица, созданных компанией Ubisoft. Чаще всего игровой персонаж оказывается в дикой местности, далеко от цивилизации, и вынужден бороться за свою жизнь против как диких животных, так и вооруженных людей. Сюжеты игр часто включают противостояние героев с различными антагонистами , полевыми командирами или диктаторами, захватившими власть в регионе. Хотя основным режимом игр является однопользовательский, некоторые из них также предлагают возможность кооперативной игры и многопользовательских соревновательных матчей.

Посмотрите этот трейлер, чтобы вспомнить путь Far Cry от первой части в 2004 году до последней, Far Cry 6, выпущенной в 2021 году, и отметить 20-летие франшизы Far Cry.

10
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Ремейкуни бы лучше первую часть в честь 20 летия, а так...

7
Danny Lamb

Ubisoft, в этом плане, странный издатель. У них не то что ремейков нет, но и ремастеров даже.

0
bohdan2015

Аванпосты наше всё:D

2
Sold1er Boy

В первой части нет аванпостов

4
вупсич пупсич

А я люблю фар край. Все эти захваты вышек. Асасины из той же оперы.
Для себя естественно выделю 3 и 4 часть. 3 крутая персонажами и в целом стала знакомством с серией. А в 4 оч крутые локации где на костюме крыле можно ловить фантастические пейзажи. Лететь по руслу реки и водопадов, пролетать под мостами, сквозь густой лес и прочее.
С тех пор прохожу каждую часть, но ничего нового к сожалению нам не предлагают.

1
Kollich

Очень долго считал все части кроме первой унылым г..., но недавно залпом прошел 3456 на стим деке и очень зашло, особенно 6 самая любимая теперь. Вторая тоже хороша, но на компе и с модом на улучшение графики

0
1barac9U7ada7

Так и вспомнилось как Я пятёрку со штыковой лопатой проходил. Что то давненько номерной части не выходило

0
Stimfall

7-ая, ходил слушок, на Аляске будет

0
UnsightlyAbhorson

Первая часть - эталон, вторая и третья - хорошие игры, остальные - симуляторы вышек и аванпостов.

0
Koks77740

Как сюда видео загружать ???

Научи, пожалуйста, хочется к своим постам наглядное пособие прикреплять, да что то функции такой нету.

0
Serious Ash

Да, спасибо юбикам за безумные игрухи. Некоторые части(1-3-5) всегда переигрываю.

0
Famiclone

Из всей основной серии они смогли сделать нормальной только третью часть

0
hamshut

Так ничего лучше первой и третьей части в этой однообразной серии и не произошло)

-2
Oscilograf
Сюжеты игр часто

Одинаковые, шаблонные и унылые. Если первый файркай был необычен и интересен, то остальные - играл в один, играл во все.

-2
rmplaton

За что тебя минусят? Правду ведь сказал))

-2
rmplaton

На первой части стоило и закончить. Первая была реально прорывом (кроме сюжета, который был, прямо скажем, ерундовым), а потом... Почуял издатель бабло - и пошло-поехало. Сколько их уже налепили? 5? 10?..

-8
Sold1er Boy

Нормальный там сюжет для боевика

1