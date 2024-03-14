Far Cry представляет официальный трейлер в честь своего двадцатилетия

Франшиза Far Cry включает в себя ряд игр с открытым миром от первого лица, созданных компанией Ubisoft. Чаще всего игровой персонаж оказывается в дикой местности, далеко от цивилизации, и вынужден бороться за свою жизнь против как диких животных, так и вооруженных людей. Сюжеты игр часто включают противостояние героев с различными антагонистами , полевыми командирами или диктаторами, захватившими власть в регионе. Хотя основным режимом игр является однопользовательский, некоторые из них также предлагают возможность кооперативной игры и многопользовательских соревновательных матчей.
Посмотрите этот трейлер, чтобы вспомнить путь Far Cry от первой части в 2004 году до последней, Far Cry 6, выпущенной в 2021 году, и отметить 20-летие франшизы Far Cry.
Ремейкуни бы лучше первую часть в честь 20 летия, а так...
Ubisoft, в этом плане, странный издатель. У них не то что ремейков нет, но и ремастеров даже.
Аванпосты наше всё:D
В первой части нет аванпостов
А я люблю фар край. Все эти захваты вышек. Асасины из той же оперы.
Для себя естественно выделю 3 и 4 часть. 3 крутая персонажами и в целом стала знакомством с серией. А в 4 оч крутые локации где на костюме крыле можно ловить фантастические пейзажи. Лететь по руслу реки и водопадов, пролетать под мостами, сквозь густой лес и прочее.
С тех пор прохожу каждую часть, но ничего нового к сожалению нам не предлагают.
Очень долго считал все части кроме первой унылым г..., но недавно залпом прошел 3456 на стим деке и очень зашло, особенно 6 самая любимая теперь. Вторая тоже хороша, но на компе и с модом на улучшение графики
Так и вспомнилось как Я пятёрку со штыковой лопатой проходил. Что то давненько номерной части не выходило
7-ая, ходил слушок, на Аляске будет
Первая часть - эталон, вторая и третья - хорошие игры, остальные - симуляторы вышек и аванпостов.
Как сюда видео загружать ???
Научи, пожалуйста, хочется к своим постам наглядное пособие прикреплять, да что то функции такой нету.
Да, спасибо юбикам за безумные игрухи. Некоторые части(1-3-5) всегда переигрываю.
Из всей основной серии они смогли сделать нормальной только третью часть
Так ничего лучше первой и третьей части в этой однообразной серии и не произошло)
Одинаковые, шаблонные и унылые. Если первый файркай был необычен и интересен, то остальные - играл в один, играл во все.
За что тебя минусят? Правду ведь сказал))
На первой части стоило и закончить. Первая была реально прорывом (кроме сюжета, который был, прямо скажем, ерундовым), а потом... Почуял издатель бабло - и пошло-поехало. Сколько их уже налепили? 5? 10?..
Нормальный там сюжет для боевика