Far Cry представляет официальный трейлер в честь своего двадцатилетия

Франшиза Far Cry включает в себя ряд игр с открытым миром от первого лица, созданных компанией Ubisoft. Чаще всего игровой персонаж оказывается в дикой местности, далеко от цивилизации, и вынужден бороться за свою жизнь против как диких животных, так и вооруженных людей. Сюжеты игр часто включают противостояние героев с различными антагонистами , полевыми командирами или диктаторами, захватившими власть в регионе. Хотя основным режимом игр является однопользовательский, некоторые из них также предлагают возможность кооперативной игры и многопользовательских соревновательных матчей.

Посмотрите этот трейлер, чтобы вспомнить путь Far Cry от первой части в 2004 году до последней, Far Cry 6, выпущенной в 2021 году, и отметить 20-летие франшизы Far Cry.