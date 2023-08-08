Far Cry Return - обновленные механики и анимации

Разработчики серьезного и масштабного проекта на легендарную игру Far Cry 1 под названием "Far Cry Return" не перестают удивлять и делятся с пользователями очередными обновлениями по глобальному проекту:
И вот что они пишут об обновлениях.
На данный момент такие особенности с оружиями:
- Динамическое прицеливание (Modern Iron Sights);
- Инерция (динамические микродвижения в анимациях в том числе);
- Тактическая, дробная и пустая перезарядки(возможны и другие виды перезарядок...);
- Улучшены звуки стрельбы и перезарядки;
- Улучшено прицеливание в оптике (пока в процессе 3D прицеливание через модель прицела как в современных играх);
- Массивная система атачментов в разработке(wip);
- Два вида спринта (как в COD: War Zone);
- Различные процедурные анимации для большего разнообразия;
- Возможность смены персонажа - система сабмешей для первого лица;
- Наконец-то разделили FOV для оружия и камеры;
- Задержка урона в ближнем бою (для такого оружия, как мачете и т. д.);
- Взаимодействие с объектами окружающей среды (WIP);
- И многие другие детали;
Как мы можем обратить внимание, разработчики вдохновлялись Call Of Duty Modern Warfare: War Zone
Подитоживание авторов:Это основа качественного первого шага к достижению наших целей. И это только начало. Наши основные цели: представить всему сообществу новую платформу с большинством новых функций, как в современных играх.
Far Cry Return — это не просто неофициальное продолжение оригинальной истории, это еще и качественно новый взгляд на игру в целом.
Основной вектор помимо графических изменений: оружейная механика, большие локации, смена дня, система погодных условий, быстрый мультиплеерный сетевой код и т.д... - и все это в качественном виде.
Судя по всему, представленный серьезный и глобальный проект ожидается весьма многообразным.
Ребят, вы меня заинтриговали!) Я очень рад, что всё-таки нашлись люди, которые реально занимаются исправлением и возрождением этой великой игры, с которой началась фрашниза фарика. Искренне желаю вам удачи!))
Ну когда-то эта игра вызвала у меня восхищение и сюжетом и не очень коридорным геймплеем и графикой.
Отличный проект. Желаю успехов авторам данного мода для игры моего детства!
Thanks
Единственный Far Cry, в который играл. Только приятные воспоминания об этой игре!
Как же графоний устарел в этой игре. А ведь в далеком 2004 все шок ловили от такой графики с таким условно открытым миром)