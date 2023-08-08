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об игре
Far Cry 23.03.2004
8.9 2 031 оценка

Far Cry Return - обновленные механики и анимации

Levis4280
Новости

Разработчики серьезного и масштабного проекта на легендарную игру Far Cry 1 под названием "Far Cry Return" не перестают удивлять и делятся с пользователями очередными обновлениями по глобальному проекту:

И вот что они пишут об обновлениях.

На данный момент такие особенности с оружиями:

  • Динамическое прицеливание (Modern Iron Sights);
  • Инерция (динамические микродвижения в анимациях в том числе);
  • Тактическая, дробная и пустая перезарядки(возможны и другие виды перезарядок...);
  • Улучшены звуки стрельбы и перезарядки;
  • Улучшено прицеливание в оптике (пока в процессе 3D прицеливание через модель прицела как в современных играх);
  • Массивная система атачментов в разработке(wip);
  • Два вида спринта (как в COD: War Zone);
  • Различные процедурные анимации для большего разнообразия;
  • Возможность смены персонажа - система сабмешей для первого лица;
  • Наконец-то разделили FOV для оружия и камеры;
  • Задержка урона в ближнем бою (для такого оружия, как мачете и т. д.);
  • Взаимодействие с объектами окружающей среды (WIP);
  • И многие другие детали;

    Как мы можем обратить внимание, разработчики вдохновлялись Call Of Duty Modern Warfare: War Zone
Некоторые изменения с приятным HUD и UI:
Как может выглядеть мод графически(и все это сделано на CryEngine 1):
Здесь, судя по всему, авторы оставляют какой-то намек или отсылку:

Подитоживание авторов:Это основа качественного первого шага к достижению наших целей. И это только начало. Наши основные цели: представить всему сообществу новую платформу с большинством новых функций, как в современных играх.

Far Cry Return — это не просто неофициальное продолжение оригинальной истории, это еще и качественно новый взгляд на игру в целом.

Основной вектор помимо графических изменений: оружейная механика, большие локации, смена дня, система погодных условий, быстрый мультиплеерный сетевой код и т.д... - и все это в качественном виде.

Судя по всему, представленный серьезный и глобальный проект ожидается весьма многообразным.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Valoranter

Ребят, вы меня заинтриговали!) Я очень рад, что всё-таки нашлись люди, которые реально занимаются исправлением и возрождением этой великой игры, с которой началась фрашниза фарика. Искренне желаю вам удачи!))

10
Oscilograf

Ну когда-то эта игра вызвала у меня восхищение и сюжетом и не очень коридорным геймплеем и графикой.

3
AF0NGY

Отличный проект. Желаю успехов авторам данного мода для игры моего детства!

2
HFCR

Thanks

0
Luis_Se

Единственный Far Cry, в который играл. Только приятные воспоминания об этой игре!

1
hamshut

Как же графоний устарел в этой игре. А ведь в далеком 2004 все шок ловили от такой графики с таким условно открытым миром)

0