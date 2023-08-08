Far Cry Return - обновленные механики и анимации

Разработчики серьезного и масштабного проекта на легендарную игру Far Cry 1 под названием "Far Cry Return" не перестают удивлять и делятся с пользователями очередными обновлениями по глобальному проекту:

И вот что они пишут об обновлениях.

На данный момент такие особенности с оружиями:

Динамическое прицеливание (Modern Iron Sights);

Инерция (динамические микродвижения в анимациях в том числе);

Тактическая, дробная и пустая перезарядки(возможны и другие виды перезарядок...);

Улучшены звуки стрельбы и перезарядки;

Улучшено прицеливание в оптике (пока в процессе 3D прицеливание через модель прицела как в современных играх);

Массивная система атачментов в разработке(wip);

Два вида спринта (как в COD: War Zone);

Различные процедурные анимации для большего разнообразия;

Возможность смены персонажа - система сабмешей для первого лица;

Наконец-то разделили FOV для оружия и камеры;

Задержка урона в ближнем бою (для такого оружия, как мачете и т. д.);

Взаимодействие с объектами окружающей среды (WIP);

И многие другие детали;



Как мы можем обратить внимание, разработчики вдохновлялись Call Of Duty Modern Warfare: War Zone

Подитоживание авторов:Это основа качественного первого шага к достижению наших целей. И это только начало. Наши основные цели: представить всему сообществу новую платформу с большинством новых функций, как в современных играх.

Far Cry Return — это не просто неофициальное продолжение оригинальной истории, это еще и качественно новый взгляд на игру в целом.

Основной вектор помимо графических изменений: оружейная механика, большие локации, смена дня, система погодных условий, быстрый мультиплеерный сетевой код и т.д... - и все это в качественном виде.

Судя по всему, представленный серьезный и глобальный проект ожидается весьма многообразным.