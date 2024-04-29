Свежий трейлер файтинга Guilty Gear Strive представил нового DLC-бойца

Стал известен четвертый и последний DLC-боец из Season Pass 3 для Guilty Gear Strive, и, как многие и предполагали, это Слэйер. Достойный, спокойный вампир выглядит еще более впечатляюще, чем раньше, и станет доступен обладателям Season Pass 30 мая. Посмотрите его первый геймплейный трейлер ниже.
Слэйер не придерживается какого-то определенного стиля боя, но невероятно ловок. Он наполняет свои удары энергией для большего урона, а в какой-то момент быстро сокращает дистанцию. Он также кусает своих противников и пьет их кровь, что, похоже, старит его (хотя это может быть частью его Овердрайва).
стали старых персов подтягивать - чтоб как то оправдать это убожество (Strive).