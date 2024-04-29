Инсайд: Fallout 3 получит ремейк, который выйдет раньше Fallout 5

После премьеры сериала Fallout от Amazon, культовая франшиза постапокалиптических RPG вновь находится на пике своей популярности. Из-за возвращения игры в тренды по сети вновь начали распространяться слухи о продолжении. Согласно последним утечкам, Microsoft хочет как можно быстрее выпустить Fallout 5 и для этого готов забрать игру у Bethesda и передать другим разработчикам. Когда состоится выход новой игры все равно остается неизвестным, однако новый инсайд утверждает, что до этого момента игроки обязательно получат обновленную версию Fallout 3.

Контент-мейкер под ником JamieMoranUK заявил, что скорый выпуск ремейка Fallout 3 выглядит намного реалистичнее, чем релиз Fallout 5 от другой студии. Он отмечает, что в Microsoft сейчас действительно очень заинтересованы в развитии игрового направления Fallout. Тем не менее, компания не намерена вмешиваться в привычный график производства Bethesda и забирать проекты у студии.

JamieMoranUK заявил, что Microsoft планирует возродить франшизу для нового поколения игроков с выпуском обновленных изданий. Все должно начаться с Fallout 3, которая должна получить полноценный ремейк с улучшенной графикой, переработанными механиками и другими улучшениями. Обновлением проекта будет заниматься сторонняя студия или небольшая команда разработчиков из Bethesda. Ремейк же должен выйти определенно раньше, чем Fallout 5, удовлетворяя спрос фанатов на игру.