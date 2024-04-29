Инсайд: Fallout 3 получит ремейк, который выйдет раньше Fallout 5

После премьеры сериала Fallout от Amazon, культовая франшиза постапокалиптических RPG вновь находится на пике своей популярности. Из-за возвращения игры в тренды по сети вновь начали распространяться слухи о продолжении. Согласно последним утечкам, Microsoft хочет как можно быстрее выпустить Fallout 5 и для этого готов забрать игру у Bethesda и передать другим разработчикам. Когда состоится выход новой игры все равно остается неизвестным, однако новый инсайд утверждает, что до этого момента игроки обязательно получат обновленную версию Fallout 3.
Контент-мейкер под ником JamieMoranUK заявил, что скорый выпуск ремейка Fallout 3 выглядит намного реалистичнее, чем релиз Fallout 5 от другой студии. Он отмечает, что в Microsoft сейчас действительно очень заинтересованы в развитии игрового направления Fallout. Тем не менее, компания не намерена вмешиваться в привычный график производства Bethesda и забирать проекты у студии.
JamieMoranUK заявил, что Microsoft планирует возродить франшизу для нового поколения игроков с выпуском обновленных изданий. Все должно начаться с Fallout 3, которая должна получить полноценный ремейк с улучшенной графикой, переработанными механиками и другими улучшениями. Обновлением проекта будет заниматься сторонняя студия или небольшая команда разработчиков из Bethesda. Ремейк же должен выйти определенно раньше, чем Fallout 5, удовлетворяя спрос фанатов на игру.
Если ремейк, то только на новом движке. Нынешний движок беседки более не выносит масштабные игры (вспомните старфилд с его бесконечными загрузками).
на уе5
Это нынешние игроки не выносят бесконечных загрузок, если вспоминают игру, которой всего полгода. Этот движок всегда был таким. Почему бы не вспомнить игры начиная с Морровинд.
конечно можно вспомнить эти игры, но вот в чем проблема:
этим играм сколько лет? 15? 20? в те года эти загрузки были оправданы, но выпускать игру в 2023 году с бесконечными загрузками позорно. чтоб все понимали. в калфилде чтобы попасть на корабль нужно подождать загрузку, чтобы попасть в какое-то здание нужно подождать загрузку.
этот список позора можно продолжать вечно (в калфилде проблема не только в загрузках), но я пожалуй остановлюсь.
Но в современной игре графика намного лучше, чем в играх, которым 15-20 лет, а движок-то старый.
Отлично. Открываем Оутер Ворлдс, который на движке УЕ4 и что мы там видим? Точно такие же загрузки. Но при этом в ОВ еще и блевотная графика. )
Ах да, есть еще Ремастер ОВ, где такая же блевотная графика как в оригинале, но при этом производительность стремится к нулю.
"Microsoft хочет как можно быстрее выпустить Fallout 5 и для этого готов забрать игру у Bethesda и передать другим разработчикам" - пожалуйста, именно так и поступите: заберите игру у "Беседки" насовсем! И движок другой, обязательно!
подписываюсь под всеми словами. я давно на этом сайте продвигают такие тезисы. беседка больше не умеет в масштабные, современные игры.
В ремастер я ещё поверю, что могут на хайпе состряпать на тяп-ляп по быстрому... Полноценный ремейк нужно было начинать делать ещё задолго до выхода сериала... А так..........
сделают поддержку широких мониторов, и готов ремейк.
Ну если Ф5 выйдет не раньше 2030, то ремейк вполне успеют к 2026-2027. А там может и НВ накатят за год до выхода Ф5. Беседке только на переизданиях игр жить и остаётся когда Старфилд сосёт, а до Свитков ещё пару лет и кто знает как они зайдут в народ.
если как для ф4 - лучше пускай ничего не делают
Лучше бы ремейк первых двух частей сделали.
Уж лучше пусть первые Фолычи переведут на новые движки и графику. Так глядишь больше народа полюбит классику.
Да, но с видом от 1/3 лица, лично мне сверху играть затруднительно.
Было бы замечательно, много интересных локаций в Fallout 3, с улучшенной графикой будет интересно снова побродить по пустоши.
Если такой же, как у Фаллоут 4, то не надо. Добавили три чахлых мода из криейшен клаба и запороли тысячи модов, которые делают игру значительно интереснее.
У Майков есть Обсидианы. Я бы отдал им Фоллыч, а заодно и ремейк Нью вегаса
беседку на доски и Тоду под зад дать пенделя, чтоб улетел в Новиград, а то и подальше от игр и от нас и чтоб на совсем уже - выдать фугас.
от только не будет такого, Ф3 еще мб может даже и НВ, но вот чтото большее...вероятность крайне мала!
Какой-то левый черт просто тыкнул пальцем в небо, а новостники уже побежали его слова пересказывать.
Эти слухи ходят уже давно, еще до всяких сериалов ходили, карту релизов беседки сливали. Вот только по этой карте там еще и ремастер Облы давно должен был выйти, а его все нет, даже анонса нет, как и анонса ремастера ф3.
Если они что то и делают то 100% ближайший год не выйдет оно
Так можно жн рт прикрутить, разрешение подправить и продавать, хомяки схавают) на волне успеха сериала) профит)
можно как минимум прикрутить совместимость с виндой выше 7 ибо задолбалось постоянно какие-то фиксы против вылетов скачивать.
Definitive Edition
Extended Edition*
Продолжение сериала, продолжении серии, ремейк, вот это вспомнили хорошо:)
надо вегас,3ий скудноват.
Обсидианам нужно отдавать пятый фаллаут, и дать нормально бабла и времени. Фаллаут - про детальный мир и продуманный лор, а не "слепить наскоряк", так что ничего хорошего от Ф5 которую сейчас пытаются быстрее выпустить - не жду. А вот ремейк тройки на адекватном движке с современным графоном и внятной стрельбой очень хотелось бы, ибо для меня тройка - лучшая часть из всей серии, и да заминусят меня фанаты ньювегаса.
Каждый раз выпадаешь с таких бредовых инсайдов, их пишут люди которые вообще не в теме, не будет Беседка делать ни какие ремейки максимум на что они способны это ремастер, а он нахрен не сдалася надо F3 и FNV переносить на движок четвертого фола тогда в этом действительно есть смысл и огромная польза но этого Беседка делать точно не будет остаётся надежда только на фанатские ремейки и что их всё таки доведут до конца, фанаты в виде модов уже сделали на порядки больше чем Беседка со своими го8норемастерами за все эти годы.
https://www.nexusmods.com/fallout4/mods/60398
такой же гомеопатический, но ломающий моды, как и для F4?
Вообще, лучше бы НВ ремейкнули. Третья хуже.
если оливин на унреал энжын 5 перенесут тои эту игру могут
с оригинальными текстурками и шпекулярами пек-пек-пек
Зачем делать ремейк 3й части, если можно сделать 5ю?
Потому что из-за сериала появился спрос, сама Беседка скорее всего делает "Свитки", а перенести 3 Фолыч на движок Старфилда может и аутсорс, таким образом не перенагружают беседку и бабла на хайпе заработают.
затем же, зачем капком делает ремейки 2,3,4 резиков и при этом делает ре8 и 9
Но, Ф3 с модами и сейчас можно нормально поиграть без всяких ремейков
А если уж делать ремейк, то ФНВ. Хотя и его можно и так играть.
А движок старфилда - довольно сомнительная штука, судя по отзывам игравших
Лучше бы сделали ремейк 76 части): единственно адекватной и реалистичной.