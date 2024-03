"Оригинальному шутеру Far Cry исполнилось 20 лет"

Far Cry была разработана немецкой компанией Crytek, которая на момент выхода еще не успела зарекомендовать себя в игровой индустрии. Однако то, чего студии не хватало в больших достижениях, она компенсировала индивидуальностью и упорным желанием быть замеченной индустрией.

Изначально визитной карточкой студии была демоверсия игры под названием X-Isle, в которой игроки попадали на тропический остров, наполненный динозаврами. Вскоре X-Isle стала программой, связанной с новыми картами NVIDIA, а Crytek заработала партнерство с Ubisoft. В итоге X-Isle превратилась в Far Cry, которая официально поступила в магазины 23 марта 2004 года.

В Far Cry нет динозавров, зато есть гибриды-мутанты под названием "Трайгены", которые терроризируют остров, созданный безумным ученым доктором Кригером. Это игра по классическому сценарию "Острова доктора Моро" со злым биологом, стремящимся улучшить человечество и другие виды путем слияния их ДНК. Однако усилия Кригера в области генетических экспериментов не слишком успешны.

Far Cry делал ставку на чистый хаос, пользуясь тем, что в то время казалось огромным миром, который можно исследовать и взрывать. Главный герой — бывший солдат по имени Джек Карвер, у которого нет ничего особенного, кроме загадочного прошлого и склонности выживать в необычных ситуациях, продолжая убивать всех существ и/или наемников, оказавшихся на его пути.

В последующих играх Far Cry вам предстоит сражаться с религиозными фанатиками и фашистскими диктаторами. В оригинале вы сражаетесь с этими существами.

Crytek разработала только первый Far Cry (после этого серией занялась Ubisoft): В Far Cry 2 вы погружаетесь в военный конфликт в Африке, в Far Cry 5 сражаетесь с религиозными фанатиками, а в Far Cry 6 пытаетесь свергнуть диктаторский режим в Карибском бассейне.

В случае с первой Far Cry все претензии к сюжету были с лихвой перекрыты тем, что многие критики сочли практически идеальным игровым опытом. И трудно не оценить, насколько великолепно Far Cry погружает вас в свой мир. ИИ врагов на тот момент был просто отличный и постоянно заставлял вас гадать, вынуждая пересматривать свои стратегии. Окружающая среда, которая на момент релиза была великолепна, увлекательна и предлагает множество вариантов для различных нападений.