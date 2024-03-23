на главную
об игре
Far Cry 23.03.2004
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Песочница
8.9 2 287 оценок

Оригинальному шутеру Far Cry исполнилось 20 лет

butcher69
Новости

Far Cry была разработана немецкой компанией Crytek, которая на момент выхода еще не успела зарекомендовать себя в игровой индустрии. Однако то, чего студии не хватало в больших достижениях, она компенсировала индивидуальностью и упорным желанием быть замеченной индустрией.

Изначально визитной карточкой студии была демоверсия игры под названием X-Isle, в которой игроки попадали на тропический остров, наполненный динозаврами. Вскоре X-Isle стала программой, связанной с новыми картами NVIDIA, а Crytek заработала партнерство с Ubisoft. В итоге X-Isle превратилась в Far Cry, которая официально поступила в магазины 23 марта 2004 года.

В Far Cry нет динозавров, зато есть гибриды-мутанты под названием "Трайгены", которые терроризируют остров, созданный безумным ученым доктором Кригером. Это игра по классическому сценарию "Острова доктора Моро" со злым биологом, стремящимся улучшить человечество и другие виды путем слияния их ДНК. Однако усилия Кригера в области генетических экспериментов не слишком успешны.

Far Cry делал ставку на чистый хаос, пользуясь тем, что в то время казалось огромным миром, который можно исследовать и взрывать. Главный герой — бывший солдат по имени Джек Карвер, у которого нет ничего особенного, кроме загадочного прошлого и склонности выживать в необычных ситуациях, продолжая убивать всех существ и/или наемников, оказавшихся на его пути.

В последующих играх Far Cry вам предстоит сражаться с религиозными фанатиками и фашистскими диктаторами. В оригинале вы сражаетесь с этими существами.

Crytek разработала только первый Far Cry (после этого серией занялась Ubisoft): В Far Cry 2 вы погружаетесь в военный конфликт в Африке, в Far Cry 5 сражаетесь с религиозными фанатиками, а в Far Cry 6 пытаетесь свергнуть диктаторский режим в Карибском бассейне.

В случае с первой Far Cry все претензии к сюжету были с лихвой перекрыты тем, что многие критики сочли практически идеальным игровым опытом. И трудно не оценить, насколько великолепно Far Cry погружает вас в свой мир. ИИ врагов на тот момент был просто отличный и постоянно заставлял вас гадать, вынуждая пересматривать свои стратегии. Окружающая среда, которая на момент релиза была великолепна, увлекательна и предлагает множество вариантов для различных нападений.

33
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Андрей Базымов

Отличная игра, представитель классической школы. Сейчас так не смогут сделать

16
dimakozhanov

До сих пор сохранилось оригинальное 4CD издание.

Спойлер
11
rexstorz

Эх в своё время был лицензионный диск ( стоил аж 400р

0
Kollich rexstorz

Я за 350 брал в Союзе )))

0
Porsche911GT3RS

20 лет назад вышла игра в полностью открытом мире, с умными врагами, действующими группами, меняющими позиции. И к чему мы пришли...

10
Sold1er Boy

В FEAR умнее боты, чем в первом Фарыче. Хотя только год разницы

1
Porsche911GT3RS Sold1er Boy

Пееерестань

1
AllConforD

"Оригинальному шутеру Far Cry исполнилось 20 лет"

Имхо, лучшая игра серии. Такие Игры сейчас практически не делают.

p.s. Как круто всё начиналось, и, имхо, в какое убожество превратилось. (дальнейшая дребедень с вышками, про собирание электронного мусора)

7
Trevor

вот это был фурор. все ждали халфу и дум, а они провали всех

4
Sold1er Boy

А как же Риддик? Мне он больше понравился, чем первый Фарыч, по графину и сюжету

0
reygun198

Мой первый "хоррор" до усрачки обезьян мутантов боялся)

4
MadRiven

После 1 части, все игры как под копирку. Захват башен - открытие мира - убийство глав гада. Только локации меняются.

3
Wolfram carbide

После 3й части можно не играть в принципе.☝

2
Asmario6772

Любимая классика) порой с удовольствием можно переиграть и не пожалеть

2
Олежанчикчик

лучшая игра серии

2
Slayer1993

Первый Far Cry, на мой взгляд, вполне хорошо состарился.По крайней мере до сих пор приятно выглядит, стрельба тоже неплохая, а враги могут дать прикурить даже на не самом высоком уровне сложности.Ну и обложка у игры, имхо, одна из лучших среди всех игр.

1
Shrek4277

Ёпта,какой же я старый (

1
Rorschach93

было же время, сейчас лучше с 64 битными патчами + сайлент патч, на pcgamingwiki всё есть

0
Кей Овальд

Прекрасен был для своего времени.

0
hamshut

Помню, как мы этой игрой мощность видюх тестировали в салоне игровом)
Да, первая игра с таким графонием четким несмотря на условно большую карту.
При чем и проф. дубляж прилагался)

0
SubaruBrzDream

О да,она была по своему крута в то время.

0
Sider999

Мда. Сейчас скатилась серия в какое-то 💩

-1
Русик_96

да и фиг с ним

-9