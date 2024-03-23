"Оригинальному шутеру Far Cry исполнилось 20 лет"

Far Cry была разработана немецкой компанией Crytek, которая на момент выхода еще не успела зарекомендовать себя в игровой индустрии. Однако то, чего студии не хватало в больших достижениях, она компенсировала индивидуальностью и упорным желанием быть замеченной индустрией.
Изначально визитной карточкой студии была демоверсия игры под названием X-Isle, в которой игроки попадали на тропический остров, наполненный динозаврами. Вскоре X-Isle стала программой, связанной с новыми картами NVIDIA, а Crytek заработала партнерство с Ubisoft. В итоге X-Isle превратилась в Far Cry, которая официально поступила в магазины 23 марта 2004 года.
В Far Cry нет динозавров, зато есть гибриды-мутанты под названием "Трайгены", которые терроризируют остров, созданный безумным ученым доктором Кригером. Это игра по классическому сценарию "Острова доктора Моро" со злым биологом, стремящимся улучшить человечество и другие виды путем слияния их ДНК. Однако усилия Кригера в области генетических экспериментов не слишком успешны.
Far Cry делал ставку на чистый хаос, пользуясь тем, что в то время казалось огромным миром, который можно исследовать и взрывать. Главный герой — бывший солдат по имени Джек Карвер, у которого нет ничего особенного, кроме загадочного прошлого и склонности выживать в необычных ситуациях, продолжая убивать всех существ и/или наемников, оказавшихся на его пути.
В последующих играх Far Cry вам предстоит сражаться с религиозными фанатиками и фашистскими диктаторами. В оригинале вы сражаетесь с этими существами.
Crytek разработала только первый Far Cry (после этого серией занялась Ubisoft): В Far Cry 2 вы погружаетесь в военный конфликт в Африке, в Far Cry 5 сражаетесь с религиозными фанатиками, а в Far Cry 6 пытаетесь свергнуть диктаторский режим в Карибском бассейне.
В случае с первой Far Cry все претензии к сюжету были с лихвой перекрыты тем, что многие критики сочли практически идеальным игровым опытом. И трудно не оценить, насколько великолепно Far Cry погружает вас в свой мир. ИИ врагов на тот момент был просто отличный и постоянно заставлял вас гадать, вынуждая пересматривать свои стратегии. Окружающая среда, которая на момент релиза была великолепна, увлекательна и предлагает множество вариантов для различных нападений.
Отличная игра, представитель классической школы. Сейчас так не смогут сделать
До сих пор сохранилось оригинальное 4CD издание.
Эх в своё время был лицензионный диск ( стоил аж 400р
Я за 350 брал в Союзе )))
20 лет назад вышла игра в полностью открытом мире, с умными врагами, действующими группами, меняющими позиции. И к чему мы пришли...
В FEAR умнее боты, чем в первом Фарыче. Хотя только год разницы
Пееерестань
"Оригинальному шутеру Far Cry исполнилось 20 лет"
Имхо, лучшая игра серии. Такие Игры сейчас практически не делают.
p.s. Как круто всё начиналось, и, имхо, в какое убожество превратилось. (дальнейшая дребедень с вышками, про собирание электронного мусора)
вот это был фурор. все ждали халфу и дум, а они провали всех
А как же Риддик? Мне он больше понравился, чем первый Фарыч, по графину и сюжету
Мой первый "хоррор" до усрачки обезьян мутантов боялся)
После 1 части, все игры как под копирку. Захват башен - открытие мира - убийство глав гада. Только локации меняются.
После 3й части можно не играть в принципе.☝
Любимая классика) порой с удовольствием можно переиграть и не пожалеть
лучшая игра серии
Первый Far Cry, на мой взгляд, вполне хорошо состарился.По крайней мере до сих пор приятно выглядит, стрельба тоже неплохая, а враги могут дать прикурить даже на не самом высоком уровне сложности.Ну и обложка у игры, имхо, одна из лучших среди всех игр.
Ёпта,какой же я старый (
было же время, сейчас лучше с 64 битными патчами + сайлент патч, на pcgamingwiki всё есть
Прекрасен был для своего времени.
Помню, как мы этой игрой мощность видюх тестировали в салоне игровом)
Да, первая игра с таким графонием четким несмотря на условно большую карту.
При чем и проф. дубляж прилагался)
О да,она была по своему крута в то время.
Мда. Сейчас скатилась серия в какое-то 💩
да и фиг с ним