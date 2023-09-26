Новый трейлер Farming Simulator 22 демонстрирует новую карту Зелёнка ©

Второе большое расширение для Farming Simulator 22 позволяет виртуальным фермерам развивать сельскохозяйственную империю на Зелёнке — совершенно новой карте Центральной Европы. В преддверии запланированного на 14 ноября выпуска Premium Expansion и Premium Edition издатель и разработчик GIANTS Software выпустил новый трейлер карты.

Зелёнка выражает колорит соседей Германии, черпая вдохновение из таких стран, как Польша и Чехия. Зелёнка предлагает не только живописный ландшафт вокруг отдаленной и причудливой деревни, но и плодородную почву для выращивания новых овощных культур. Премиум-расширение, включающее морковь, пастернак и красную свеклу, увеличивает общее количество пахотных культур в Farming Simulator 22 до двадцати. Вместе с расширением также станут доступны новые машины и инструменты, такие как специализированные комбайны для обработки дополнений.

Прежде всего, известный производитель фортепиано находится в Зелёнке наряду с другими традиционными предприятиями. Фермеры могут получить значительную выгоду от поддержки производства классических клавишных инструментов с помощью этой новой производственной цепочки: благодаря поставке деревянных досок каждое построенное фортепиано становится источником дохода для преданного своему делу фермера. Специализируется на овощах: завод по производству картофеля выпускает хрустящие картофельные чипсы, завод консервов — консервы, а любимый завод супов «Zup, Zup, Zup» специализируется на жидких продуктах питания. Все они вознаграждают вовлеченных фермеров увеличением доходов за доставку продукции. Когда урожай собран, фабрики снабжены и построены пианино, игроки также могут искать новые предметы коллекционирования в Зелёнке и ее окрестностях.

Farming Simulator 22 доступyf для ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Premium Edition (и отдельное дополнение Premium Expansion) будут выпущены 14 ноября для тех же форматов и включают в себя два расширения и семь пакетов в дополнение к полной версии.