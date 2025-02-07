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Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
8.3 332 оценки

Продажи Farming Simulator 25 превысили 3 миллиона копий

butcher69
Новости

Продажи Farming Simulator 25 превысили 3 миллиона копий менее чем за три месяца после релиза. Студия Giants Software отметила этот успех хвалебным трейлером, в котором представлены цитаты из обзоров игровых критиков.

Средний балл игры на Metacritic составил 75, а на платформе Steam симулятор получил 82% положительных отзывов от игроков.

В первом квартале 2025 года разработчики планируют выпустить бесплатные ремастеры карт, которые были знакомы поклонникам предыдущих частей серии.

Кроме того, уже сейчас игроки могут воспользоваться обновленной техникой из Farming Simulator 22, что добавляет разнообразия и новых возможностей для поклонников симулятора.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sp1Ls

Кто эти 3 миллиона человек?)

2
LIRW

Дачники... Сезон не за горами же... В феврале уже сажают!

0
Ясос Убибу

Лучше бы в реале фермерами бы стали. А то картошку никто вырастить не смог в этом году.

1
Север65

Да она у многих не уродилась. Мне даже колхозу помогать пришлось (правда они об этом не знают) :))

1