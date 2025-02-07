Продажи Farming Simulator 25 превысили 3 миллиона копий менее чем за три месяца после релиза. Студия Giants Software отметила этот успех хвалебным трейлером, в котором представлены цитаты из обзоров игровых критиков.

Средний балл игры на Metacritic составил 75, а на платформе Steam симулятор получил 82% положительных отзывов от игроков.

В первом квартале 2025 года разработчики планируют выпустить бесплатные ремастеры карт, которые были знакомы поклонникам предыдущих частей серии.

Кроме того, уже сейчас игроки могут воспользоваться обновленной техникой из Farming Simulator 22, что добавляет разнообразия и новых возможностей для поклонников симулятора.