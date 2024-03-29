Градостроитель на выживание Farthest Frontier получил новые типы солдат и систему управления в обновлении 0.9.2

С момента выпуска раннего доступа в 2022 году Crate Entertainment добавляла множество обновлений, чтобы предоставить игрокам еще больше инструментов и внутриигровых функций, чтобы сделать Farthest Frontier одним из самых глубоких градостроительных проектов. В новом обновлении 0.9.2 эта тенденция продолжится и появится множество новых способов защиты и развития вашего города.

С обновлением 0.9.2 команда Crate сосредоточилась на том, чтобы по-новому взглянуть на бой. Большим дополнением к бою является появление конюшен. Игроки теперь смогут защищать свои дома с помощью конницы всадников. Вот взгляд на некоторые другие типы и особенности солдат, появившиеся в последнем обновлении:

Новые типы солдат доступны для найма. От легкой до тяжелой пехоты, лучников, копейщиков и всадников; появится больше способов гарантировать, что ваш город сможет противостоять атакам вторгающихся армий.

В распоряжении рейдеров и вторгающихся армий также есть всадники и катапульты.

Система управления солдатами также была переработана. Теперь вы можете выбирать все юниты определенного типа, управлять ими как группой и выбирать их боевые стойки.

Вместе с прибытием кавалерии обновление 0.9.2 дает возможность запрашивать определенные и столь необходимые для вашего города ресурсы у приезжих торговцев по повышенным ценам. Для игроков-пацифистов добавляются куры и козы, а также некоторые новые обновления качества жизни. В обновлении 0.9.2 также реализована поддержка модов для создания новых зданий и украшений, которые сделают ваш город своим собственным.