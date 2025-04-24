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Fast Fusion 05.06.2025
Экшен, Гонки
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FAST Fusion получил первый трейлер

Simple Jack Simple Jack

Студия Shin’en Multimedia представила первый трейлер своей новой футуристической гонки FAST Fusion, которая выйдет на Nintendo Switch 2. Разработчики позиционируют проект как «самую быструю гонку, в которую вы когда-либо играли».

Новая часть продолжает традиции FAST Racing NEO (Wii U) и FAST RMX (Switch), поднимая планку скорости, графики и динамики. Игроков ждут гонки на антигравитационных болидах, оснащённых технологией гиперпрыжков, по трассам, проложенным через альпийские вершины, неоновые мегаполисы будущего и другие зрелищные локации.

FAST Fusion будет поддерживать до 4 игроков на одном экране, обеспечивая плавный геймплей при 60 кадрах в секунду и разрешении до 4K с HDR, что делает проект одним из самых технологически продвинутых гоночных аркад на новой консоли Nintendo.

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Fast Fusion
05.06.2025
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