FAST Fusion получил первый трейлер

Студия Shin’en Multimedia представила первый трейлер своей новой футуристической гонки FAST Fusion, которая выйдет на Nintendo Switch 2. Разработчики позиционируют проект как «самую быструю гонку, в которую вы когда-либо играли».

Новая часть продолжает традиции FAST Racing NEO (Wii U) и FAST RMX (Switch), поднимая планку скорости, графики и динамики. Игроков ждут гонки на антигравитационных болидах, оснащённых технологией гиперпрыжков, по трассам, проложенным через альпийские вершины, неоновые мегаполисы будущего и другие зрелищные локации.

FAST Fusion будет поддерживать до 4 игроков на одном экране, обеспечивая плавный геймплей при 60 кадрах в секунду и разрешении до 4K с HDR, что делает проект одним из самых технологически продвинутых гоночных аркад на новой консоли Nintendo.